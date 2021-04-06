МИД РФ обвинил журналистов CNN в помехах проезду транспорта ФСИН

Среди около десяти человек, задержанных на акции протеста возле покровской колонии, где отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный, также был задержан корреспондент CNN Мэттью Ченс. Об этом последний сообщил в личном микроблоге.

Департамент информации МИД РФ заявил, что журналист с коллегами не предъявили пресс-карты и мешали проезду спецтранспорта, передает «Интерфакс».

«На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом», — заявляют в дипломатическом ведомстве.

Сейчас журналисты вместе с остальными задержанными находятся в отделении полиции вместе для выяснения обстоятельств произошедшего.