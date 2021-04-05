Менее 50% россиян считают посадку Навального справедливой. Треть говорят об обратном

Согласно опросу «Левада-Центра»*, 29% россиян полагают, что решение об отправке политика Алексея Навального в колонию является «несправедливым».

Лишь 48% говорят, что это «справедливо». Значительный вклад в это вносит телеаудитория, а интернет-пользователи и молодежь чаще придерживаются первой точки зрения.

В опросе говорится о «справедливости» и «несправедливости» как об исключительно субъективных понятиях. Респондентов не просили оценивать законность посадки политика. 26% россиян «внимательно следили» за делом Навального, а 17% впервые о нем слышат.

Женская аудитория выгладит менее категоричной в своих оценках, чем мужская: среди женщин скорее справедливым арест называют 45%, а среди мужчин — 52% (несправедливыми — 28% и 30% соответственно), передают «Открытые медиа». Куда более значительное ранжирование происходит по возрасту: среди респондентов 18-24 лет половина (50%) считают арест несправедливым, а 35% — справедливым. Для возрастной группы 25-39 лет это 36% и 37% соответственно, для 40-54 — 27% и 48%, а среди людей от 55 и старше справедливой посадку считают 60% (против — 19%).

Меньше доверия Навальному выказывают в малых городах с населением до 500 тысяч, в них справедливой посадку считают более половины опрошенных (52%), а в селах и в больших города и мегаполисах показатели куда выше: там посадку оправдывают 47%, 43% и 47% соответственно.

Те, кто получают информацию из Сети, склоняются в сторону того, что сажать Навального неправильно: об этом говорят 45% читателей интернет-изданий против 38% и 48% против 33% среди пользователей соцсетей. Среди пользователей Telegram-каналов 69% говорят, что посадка несправедлива, и лишь 24% утверждают обратное. Обратная картина среди ТВ-аудитории: там 60% считают арест справедливым, а 17% — нет.

Среди тех, кто считает посадку несправедливой, 61% хотят немедленного освобождения политика, а 30% говорят, что им все равно.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков поясняет, что больше всего на мнение россиян влияет модель получения информации, а телезрителей сейчас не только накачивают негативом на политика, но и не предоставляют им всей картины. В свою очередь, политолог Аббас Галлямов отмечает, что 29% — это много и куда больше, чем было у Навального ранее. Он считает, что можно говорить о росте поддержки оппозиционера.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».