Племянник Путина предложил расстрелять Байдена

Родственник президента России призвал своего дядю бороться с врагами сталинскими методами. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России и главой партии «Россия без коррупции» опубликовал фотографию с фигурой Иосифа Сталина. На ней Путин-младший обнимает генералиссимуса за плечо.

Под фото Роман оставил короткий комментарий: А товарища Байдена… расстрелять.

При этом родственник президента не взял фразу кавычки, которые могли бы обозначать прямую речь персонажа со снимка.

Скандал вокруг Джо Байдена возник после того, как в интервью ABC президент США назвал Владимира Путина «убийцей». Несколько российских чиновников, в числе которых спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров, агрессивно ответили на этот выпад Байдена.

Сам Путин отреагировал на жесткое заявление Байдена детской поговоркой: «Кто обзывается, сам так называется».