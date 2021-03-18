"Заявление больного человека": Дмитрий Киселев врезал Байдену за слова о Путине

Ведущий программы «Вести недели» усомнился в адекватности президента США и пожелал ему «поменьше мучений в конце жизненного пути».

Американский телеканал ABC News опубликовал фрагмент большого интервью с президентом США Джо Байденом, в котором тот сделал ряд громких и довольно резких высказываний в адрес Владимира Путина и России. Но самым возмутительным заявлением лидера США стал утвердительный ответ на вопрос ведущего, считает ли он Владимира Путина убийцей. Неудивительно, что на эти заявления последовала резкая реакция в нашей стране.

Джо Байден

Sobesednik.ru поинтересовался мнением известного телеведущего Дмитрия Киселева об интервью Байдена.

– Это заявление больного человека, и у меня возникают серьезные сомнения в его адекватности, – заметил Киселев.

Хочу только посочувствовать Байдену, потому что надежды на выздоровление, по всей видимости, мало. Желаю ему поменьше мучений в конце жизненного пути.

А вообще, воспринимать эти высказывания серьезно, честно говоря, довольно трудно. Помните, как у нас в детстве говорили: «На больных не обижаются».

– Неужели Россия должна сделать вид, что этих высказываний не было?

– Нет, не надо делать такой вид. Россия вообще никогда не делает никакого вида, она такая, какая она есть, – замечает Киселев. – Но нашему сообществу, нашим психиатрам надо просто честно признать диагноз, дать профессиональную оценку таким высказываниям.

Пожалуй, это разрушение остатков каких-то отношений между двумя странами, и это, безусловно, отразится на положении всего мира.

Миру стоит обратить внимание на заявления Байдена, так как мир оказывается в более опасном положении, ведь у президента США в руках ядерная кнопка. Миру нужно трезво оценить риски непредсказуемости...