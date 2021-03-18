"Мы его вылечим": Кадыров отреагировал на скандальные заявления президента США о Путине

Пока представители российского истеблишмента и эксперты продолжают активно обсуждать «ответ Путина» американскому президенту Джо Байдену за его агрессивные высказывания в адрес России, многие из представителей элит продолжают настаивать на том, что слова американского лидера, назвавшего Владимира Путина «убийцей», являются ничем иным, как проявлением обычной возрастной деменции или, чего хуже, воздействия определенных препаратов.

Соответствующим мнением в своем авторском Telegram-канале поделился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, заявив, что американская медицина бессильна перед недугом Джо Байдена, а потому он готов пригласить политика в Грозный для оказания ему квалифицированной медицинской помощи. Разумеется, не забыл Рамзан Ахматович упомянуть традиционную для Москвы риторику с обвинениями в адрес Вашингтона в развязывании вооруженных конфликтов в разных частях мира, назвав президента США самым «отъявленным убийцей», к слову, без привязки к имени.

«Режимы в США меняются, но ни один из руководителей этой страны не отходит от роли мирового шерифа. Новый президент Джо Байден накануне негативно высказался о России и ее президенте Владимире Путине.

По правде говоря, мне Байден представлялся более грамотным политиком. Я думал, что у него есть свой трезвый взгляд на дальнейшее развитие отношений с миром. Я ошибался. Как оказалось, это очередное пугало, которое было усажено Госдепартаментом на место его предшественника. Не исключено, что Байдену по указанию бывшего президента Трампа подсыпали какие-то галлюциногенные препараты, но с этим уже должны разбираться профильные службы.

Я же хочу попросить администрацию Белого дома внимательно следить за ним. В противном случае он может поставить подпись под всякой ересью, или, не дай Бог, нажать на красную кнопку и тогда прощай, американская мечта.

Однозначно, Байдену надо лечиться, а не управлять страной. Человек, который не знает имени министра обороны Соединенных Штатов, путает названия силовых структур, является реально опасным для общества. Я думал, он только санкциями нам угрожает, но мы убедились, что Байден опасен для всего человечества.

И на этом фоне он пытается судить Россию и критиковать Владимира Путина. Заметьте, лидер страны, которая только с конца XX века виновата в масштабных войнах в десятках стран, сегодня имеет наглость называть российского президента убийцей. Ведь он сам по горло в крови. Он продолжает агрессивную политику, которая несет смерть и страдания миллионам людей. Вместе с этим Джо Байден называет убийцей человека, который сделал все возможное, чтобы остановить кровопролитие в тех регионах, в которых США устроили настоящий террор. Более отъявленного убийцы, чем американский президент, сегодня нет среди лидеров других государств.