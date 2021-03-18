Не в пользу Воробьева: политолог назвал причины слухов о замене Собянина

Не так давно популярные российские Telegram-каналы оперативно сформировали весьма интересную повестку по столичному региону, сделав вполне конкретные выводы после встречи российского президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. В целом все сводится к тому, что теперь Андрея Воробьева называют основным кандидатом на должность мэра Москвы на замену Сергею Собянину. Причем, в большинстве публикаций откровенно «сквозит» намеками на то, что кандидатуру Воробьева отныне будет поддерживать Кремль.

Такой вывод был сделан экспертами и журналистами на основании ряда бросившихся в глаза обстоятельств. Во-первых, многие из них отметили, что в рамках встречи с главой государства озвучивалась исключительно положительная для губернатора повестка. Кое-кто из экспертов также обратил внимание на сниженную роль столичных властей во время обсуждения успешных проектов, реализованных в регионе.

Наложив все это на появившиеся еще во второй половине прошлого года слухи о якобы недовольстве президента действиями столичного градоначальника, политический вес которого в последнее время заметно рос, и было высказано предположение о возможных перестановках в структуре столичных властей при поддержке администрации президента.

Однако, как утверждает российский политолог Максим Жаров, эти суждения, мягко говоря, далеки от истины. По словам специалиста, речь идет об информационном вбросе, который вполне может быть направлен вовсе не в поддержку, а, наоборот, против Воробьева.

«Слухи о замене Сергея Собянина на Андрея Воробьева на посту мэра Москвы был пущен явно не в пользу подмосковного губернатора. Всерьез рассуждать о столичных перспективах Воробьева могут только люди, которые не обладают объективной информацией о том, какая ситуация складывается в Московской области.