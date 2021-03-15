Что предпримет Кремль? Политолог рассказал о возможном новом конфликте Путина и Лукашенко

Об отношениях между российским и белорусским президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко эксперты говорят уже давно, причем в последнее время этот аспект взаимоотношений Москвы и Минска рассматривается сквозь призму целого набора дополнительных факторов. Нет, дело вовсе не в пресловутой многовекторности внешней политики белорусских властей, установленной Александром Григорьевичем несколько лет тому назад и позволявшей ему «быть хорошим» не только для России, но и для Запада, извлекая из этого определенные выгоды. Проблема кроется значительно глубже.

Ключевая проблема, пожалуй, заключается в происходящих в обеих странах политических процессах. Александр Лукашенко в последние полгода сталкивается с рекордным для белорусских властей неприятием своей фигуры в обществе, которое продолжает протестовать еще с августа минувшего года, когда президент Республики стал победителем на выборах с огромным перевесом, обойдя оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, что многие сочли обычной фальсификацией. Разумеется, не желающему терять контроль над ситуацией белорусскому лидеру пришлось пойти на конфронтацию отношений с Западом. А позднее наметились и первые проблемы в отношениях с Москвой.

Основной фактор, из-за которого Минск периодически «огрызается» в адрес «старшего брата», заключается в нежелании Лукашенко терять лидерство в своей же вотчине, что вполне может произойти в процессе реализации проекта Союзного государства, но и без поддержки Москвы справиться с текущими проблемами ему, похоже, не удастся. А потому ситуация в последнее время складывается, как считают политологи, весьма неоднозначная. Особенно это просматривается в рамках актуальной проблемы по выбору нового посла России в Республике. К примеру, ряд экспертов полагают, что личные амбиции белорусского лидера вполне могут обернуться тем, что наиболее вероятный кандидат на переезд в посольство РФ в Минске Евгений Лукьянов вполне может даже не получить агреман от местных властей.

Дополняет историю и недавнее выступление Александра Лукашенко по итогам первого круга плей-офф КХЛ, в рамках которого минское «Динамо» оставило турнир после пятиматчевого противостояния с питерским СКА, когда он обрушился на Лигу и соперника с резкой критикой. К примеру, как утверждает российский политолог Максим Жаров, подобные выступления белорусского лидера могут внести немного новых негативных красок в общую палитру российско-белорусских отношений хотя бы потому, что КХЛ для главы российского государства Владимира Путина – особенный вопрос.

«Лукашенко решил наехать на "короля КХЛ" Аркадия Ротенберга, назвав его любимый питерский СКА "командой двух периодов" и посетовав на предвзятое судейство, из-за которого минское "Динамо" в плей-офф не прошло дальше первого раунда.

Во многом, если судить по КХЛ, Лукашенко прав. Однако хоккей – любимый вид спорта российского президента Путина, и открытая критика со стороны Александра Григорьевича порядков, установленных в Лиге, фактически может стать еще одним сюжетом конфликта в отношении двух президентов.

Вообще, Лукашенко перед рассмотрением в Совфеде кандидатуры нового посла России в Белоруссии словно специально нарывается. Интересно, что предпримет Кремль, если Минск откажется давать Лукьянову агреман», – пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.