Нельзя уже жить как в СССР: Олимпийский чемпион об "ахинее" Трампа, Лукашенко и Путина

Литовец Дарюс Каспарайтис из НХЛ, который стал олимпийским чемпионом по хоккею в составе сборной России в 1992 году, считает, что люди должны иметь право критиковать президентов. Он сравнивает политический режим в США, Беларуси и России отмечая, что между заявлениями экс-президента США Дональда Трампа и узурпировавшего власть Александра Лукашенко есть общие черты.

«В США также были проблемы с выборами, Дональд Трамп нес такую ахинею, утверждал, что у него победу украли. И люди, которые ему верят, думали точно так же. Похожая ситуация, наверное, и в Беларуси. (...) Кто любит Лукашенко, поддерживает его и всегда ему верит. В России есть сторонники Путина»

При этом хоккеист отмечает, что граждане не должны боятся говорить неприятные вещи про главу государства, если не согласны с его политикой. Так, по его мнению, было в СССР, а сейчас это с успехом реализовано в Северной Корее: «По-моему, демократия должна все-таки существовать. Если тебе не нравится президент, ты не должен бояться высказаться против него. Если твоё мнение отличается от моего, его все равно нужно уважать, людей нужно слушать и слышать. Каждый человек думает по-своему. Невозможно уже жить так, как было при Советском Союзе, когда все верили, что Америка – это самый большой враг, что в этой стране каждый день убивают людей, а СССР — самое сильное государство и всех победит. Нет, так жить нельзя», — говорит спортсмен в интервью «Трибуне».

Он также полностью согласен с решением международной хоккейной лиги отказать Минску в проведении чемпионата мира. По его словам, объявить об этом нужно было уже давно. При этом ничего плохого в том, что на фотографиях глава ИИХФ Рене Фазель обнимался с Лукашенко, он также не видит — если у людей не совпадают взгляды на вещи ещё не означает, что они не могут сохранять дружеские отношения.