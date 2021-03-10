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"Рашкин хочет скрыть связь с Навальным": кто настоящий отступник в КПРФ

Политика
17:29, 10 марта 2021

"Рашкин хочет скрыть связь с Навальным": кто настоящий отступник в КПРФ
Фото: стоп-кадр YouTube
Фото: стоп-кадр YouTube

Депутатов Елену Шувалову и Дмитрия Локтева исключили из фракции КПРФ в Московской городской думе. Пресс-секретарь Дмитрия Локтева Максим Шмаков в интервью Sobesednik.ru объяснил это решение предвыборной тактикой депутата Госдумы от КПРФ 3-7 созывов, члена ЦК КПРФ Валерия Рашкина.

По мнению Шмакова, чтобы стать депутатом 8 созыва, а перед тем отчитаться перед товарищами по партии на апрельском пленуме ЦК, Валерий Фёдорович якобы должен избавиться от внутрипартийных оппозиционеров и показательной жертвой отвести от себя обвинения в связях с Алексеем Навальным.

– Чем вы объясняете решение исключить Шувалову и Локтева из фракции КПРФ?

– По имеющейся у Дмитрия Александровича (Локтева. – Прим. Sobesednik.ru) информации, это решение Валерия Рашкина, вызванное его нынешними политическими пертурбациями, – говорит Максим Шмаков.

Речь о подготовке к выборам в Госдуму, а также о предстоящем апрельском пленуме ЦК КПРФ, где Рашкину придётся оправдываться за свои связи с Навальным. Так он хочет отвести от себя удар. 

– В СМИ говорилось, что в феврале прошлого года Дмитрий Локтев голосовал против московского бюджета.

– Да, он голосовал против бюджета в 2020 году и воздержался от голосования по бюджету в 2019-м. Это одна из причин его исключения из фракции, но не основная. Потому что никаких вопросов и взысканий в этой связи к Дмитрию Александровичу в 2020 году не было.

Дмитрий Локтев//фото: скриншот видео "Вконтакте"

А в 2019 году через подконтрольный Владимиру Фёдоровичу Рашкину Тушинский  районный комитет КПРФ он получил строгий выговор за то, что не голосовал по бюджету. Хотя никаких указаний Рашкина он этим не нарушал. Согласно партийной дисциплине, Дмитрий Локтев не мог проголосовать против. И чтобы не нарушать дисциплину, он не вошёл в процедуру голосования. Но строгий выговор всё равно получил.

– По каким именно пунктам Дмитрий Локтев был не согласен с бюджетом? План московского бюджета выглядел коррупционным?

– Были заложены огромные средства на благоустройство, перекладку бордюра и асфальта и в программу реновации. В округе Дмитрия Александровича по реновации сносились больницы и поликлиники, с чем он был категорически не согласен. И не считал московский бюджет социальным, инвестиционным и выгодным москвичам.

Но главной причиной его исключения из фракции являются предстоящие выборы в Госдуму и деятельность Валерия Фёдоровича Рашкина на фоне высоких внутренних противоречий в КПРФ, – считает пресс-секретарь Дмитрия Локтева. – О связях Рашкина с Навальным в феврале на встрече руководителей фракций Госдумы с Владимиром Путиным прямо заявил Жириновский.

Чтобы скрыть связи с Навальным, с которым Рашкин, по нашей информации, не раз встречался (в отличие от Дмитрия Локтева, который никогда с Навальным не встречался. Лишь видел его один раз в Мосгордуме на круглом столе, который Николай Григорьевич Зубрилин отменил за несколько часов до начала), Валерий Фёдорович, видимо, намерен принести в жертву наиболее «сопротивляющихся» депутатов, планомерно отстаивающих интересы москвичей.

По нашей информации, Рашкин встречался с Навальным и его представителями ещё до выборов в Мосгордуму, а также летом и осенью 2020 года, координируя «Умное голосование» за КПРФ.

– Вам что-нибудь известно о причинах исключения из фракции Елены Шуваловой? Её вроде бы тоже замечали в связях с Навальным...

– Я доподлинно знаю, что она не контактировала с Навальным. Она могла поддержать Навального как гражданина. Но по убеждениям она коммунистка, и здесь всё ограничивалось правовой, а не идеологической поддержкой. Её сложно обвинять в «навальнизме», она последовательный коммунист с 1993 года.

Елена Шувалова//фото: сайт Мосгордумы

Поскольку Елена Шувалова – яркий и единственный по сути оппозиционный депутат Мосгордумы предыдущего созыва, выступавший против мэрии, против реновации, против человеконенавистнических законопроектов, лояльные Валерию Рашкину фигуры пытались в интересах мэрии избавиться от Шуваловой, обвиняя в «навальнизме». В том числе и лояльные Валерию Рашкину фигуры как в Мосгордуме, так и Госдуме. Сейчас Валерий Фёдорович мечется между Сциллой и Харибдой.

– Каким вы видите истинное отношение Дмитрия Локтева, Валерия Рашкина и вообще КПРФ к деятельности и персоне Алексея Навального?

– Как человек, исключённый из КПРФ за год до Дмитрия Александровича, могу сказать следующее: есть корневые идеологические моменты – труды Владимира Ильича Ленина и Карла Маркса. У Ленина есть два подробнейших труда, как работать в буржуазном парламенте и взаимодействовать с либералами в политической борьбе. Сейчас этим у нас пренебрегают, мы ушли от своих успехов. Но в отношении Навального руководством партии выбрана определённая линия.

Когда партии и, в частности, Рашкину нужно занимать кресло в буржуазном парламенте, они сотрудничают с Навальным. Как только кресло занято, они против него орут.

Сразу после выборов Рашкин начнёт строить из себя ярого государственника, который против Навального как агента Запада. Это личное мнение Дмитрия Александровича, которое он не раз высказывал.

Николай Васильев.

Теги: #Госдума #Навальный #Рашкин #КПРФ

Рубрика: Политика

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