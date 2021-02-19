КПРФ исключила из своих рядов слишком несогласного депутата МГД

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что их партия КПРФ лишилась одного коллеги — Дмитрия Локтева. Его исключили две недели назад из-за голосования по столичному бюджету в 2019 году, пишет Znak.com.

В позапрошлом году Дмитрий Локтев проголосовал против принятия московского бюджета, несмотря на то, что горком партии рекомендовал голосовать за или воздерживаться.

По инсайдерским сведениям издания, этот факт стал лишь поводом, но не причиной. Есть сведения, что у Локтева был внутренний конфликт с главой Тушинского райкома партии Олегом Пряником.

В ноябре Дмитрий Локтев был оштрафован на 10 тысяч рублей из-за участия в сентябрьском пикете у московского ЦИК, где он выступал против трехдневного голосования, писал «Коммерсантъ».

Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявлял, что выступивший в последние дни с рядом резких высказываний Валерий Рашкин будет исключен из партии, если начнет поддерживать оппозиционера Алексея Навального.