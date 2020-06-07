Шувалову исключили из КПРФ за круглый стол с Навальным и своевольное голосование

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова была исключена из КПРФ по решению пленума партии. Об этом «Новой газете» рассказал её коллега по законодательному собранию столицы Евгений Ступин.

По его словам, у этого было две причины: её отказ воздержаться от голосования за принятия бюджета Москвы на 2020 год вопреки рекомендациям руководства партии (она и ещё несколько депутатов проголосовали против него), а также её попытка организовать круглый стол, участие в котором должен был принять оппозиционный политик Алексей Навальный. В результате собрание было сорвано.

Как отметил Ступин, Шувалова не намерена обжаловать решение пленума КПРФ.

В своем Twitter он также выступил в поддержку коллеги, заявив, что «руководство горкома и партии допускает большую ошибку, уже в самом обсуждении вопроса».

Впрочем, сама она в своем Facebook комментировала собрание партийного руководства с иронией, обращая внимание на свое недовольство тем, что её отвлекают от борьбы с сорняками на даче: «Сорняки не будут ждать, пока идут пленумы. Они прут и прут, пытаясь задушить благородные растения. Вчера пришлось на день сгонять на свои 6 соток и провести в борьбе с сорняками. Надо бы было остаться и на воскресенье, но пришлось вернуться, заставляют участвовать в разрешённом эпидемиологически опасном массовом мероприятии в Измайловском комплексе, где я должна "доказывать, что не верблюд"», — писала она.