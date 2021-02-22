СМИ: в партии КПРФ наблюдается заметный раскол

Представителей «системной оппозиции», а именно трех крупных фракций Государственной думы, за исключением партии-власти «Единой России», давно обвиняют в чрезмерной лояльности Кремлю. И эти обвинения усилились после недавней встречи президента Владимира Путина с лидерами «большой думской четверки», в рамках которой глава государства, партия власти и представители «оппозиционных» ЛДПР, КПРФ и СР едва ли не синхронно озвучили общие тезисы, с которыми они, вероятнее всего, сообща вступают в предвыборную кампанию 2021 года.

Причем, из этого фона едва не выбился лидер Компартии Геннадий Андреевич Зюганов, который на следующий день после встречи с президентом, где былы фактически засвидетельствована готовность КПРФ покорно следовать по стопам федерального центра в грядущей парламентской кампании, выступил с резкой критикой в адрес властей. Тогда Геннадий Андреевич обвинял Кремль в попытке подготовить общественное мнение под новое повышение налогов, а может быть, как выразился он в своем гневном посте, и под новое повышение пенсионного возраста.

Выделялись коммунисты на фоне своих коллег по «системной оппозиции» и за счет попытки перехватить у сторонников Навального протестную инициативу, объявив о проведении собственных митингов на 23 февраля. Иными словами, складывалось впечатление, словно Зюганов всеми силами старается выйти из сценария, в котором он и его однопартийцы просто обслуживают интересы власти, публично играя роль ярых оппозиционеров. Вот только эта инициатива была довольно быстро свернута решением того же Геннадия Андреевича, что вызвало еще больше вопросов, особенно на фоне многочисленных слухов о расколе в верхушке КПРФ.

Об этих странных метаморфозах главного коммуниста России, а также о реальных мотивах отмены митингов КПРФ и роли партии в сложившейся политической структуре, довольно емко высказались авторы Telegram-канала «Как-то вот так», отметив, что Кремлю удалось дожать коммунистов и добиться от них «правильного» поведения.

«Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, судя по всему, услышал посыл Кремля: его партия отказалась от проведения митинга 23 февраля и даже разослала по регионам соответствующие установки. Указывая причины этого решения, коммунисты ссылаются на ограничения, введенные в связи с пандемией, что выглядит как смешная отговорка «главных оппозиционеров» России. В действительности же партия пытается уйти от конфронтации с властью. Администрация президента не согласует протесты даже «системной оппозиции», что продолжится примерно до мая – это понемногу приводит к формированию социального конфликта с населением, несмотря на то, что во внутриполитическом блоке рассчитывают на обратный эффект и угасание протестного потенциала.

Валерий Рашкин и Геннадий Зюганов // Фото: Global Look Press и соцсети

Кроме того, коммунисты решили отменить встречи депутатов с гражданами. Кремлю удалось оказать на партию внушительное давление, поставив ей ультиматум, согласно которому, КПРФ не проявляет никаких фрондистских настроений, чтобы не лишиться мандатов в новом созыве Государственной думы. А для устрашения был подключен даже силовой блок. Так, в Пензе сотрудники полиции увезли секретаря Ленинского райкома партии Руслана Бахтеева в неизвестном направлении. Но вместо того, чтобы вступиться за своего функционера и отстоять интересы политической силы, Зюганов попросту сливает протест и меняет митинги на обычное возложение цветов. Тем самым КПРФ теряет доверие своего электората и еще больше усиливает внутренний раскол. У лидера партии практически отсутствуют амбиции по ее продвижению, он демонстрирует лояльность власти и играет по правилам, установленным Кремлем.

В то же время, даже если бы 23 февраля коммунисты провели свои акции, то они, вероятнее всего, не были бы настолько обширными, как это подавалось общественности. Опасность этих протестов состояла в повышенной вероятности того, что к ним могут присоединиться сторонники Навального, именно из-за этого пришлось оказывать на лояльную власти КПРФ давление, как на внесистемный политический элемент. В ответ на это Геннадий Зюганов умерил пыл и начал ограниченно выступать с критикой власти в основном по вопросам экономики – так намного безопаснее сохранять реноме несогласия.

Вместе с тем радикальные депутаты от КПРФ Парфенов и Рашкин наперекор руководству партии собираются провести встречи с избирателями, что свидетельствует об окончательном расколе парии и ее неуправляемости», – пишут авторы канала.