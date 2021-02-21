"Приходить не нужно": КПРФ перенесла акцию 23 февраля на март

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов в личном телеграм-канале заявил, что запланированная на 23 февраля в Москве акция ограничится возложением цветов к Могиле неизвестного солдата.

Ранее запланированная встреча с депутатами-коммунистами перенесена на март.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин в Facebook написал, что власти объяснили свой запрет антиковидными ограничениями.

«Я в это не верю. Видимо, чиновники сказали, что будут оценивать это как несанкционированную акцию. Судя по всему, ответных аргументов не нашлось», — написал Ступин, заключив, что приходить на акцию 23 февраля не нужно.