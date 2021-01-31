"Путин не бьется в истерике": Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

«Ну что, как вам массовые репрессии последней недели? Тысячи задержанных, сотни арестованных, десятки обысканных», — написал глава «Агоры» Павел Чиков в среду, конечно, не ожидая уровня абсурда, до которого к концу недели дойдет власть, занимавшееся всё это время абсолютной ерундой, где апофеозом стало перекрытие половины Москвы по примеру узурпировавшего власть режима Лукашенко: началось всё с массовых задержаний гулявших по улице людей по всей стране, потом к массовым судам по административным статьям, приведшими к перегрузке изоляторов в Москве, нескольким десяткам уголовных дел, а также откровенно политическому преследованию оппозиционеров, их родных и близких, активистов и журналистов — брали всех, кто бросался на глаза, уверенно и без всяких оглядок игнорируя не только законы, но и здравый смысл,

чего стоит одно только так называемое «санитарное дело», по которому под домашний арест (а это же предполагает ещё и запрет на интернет и связь с внешним миром) отправили ряд сторонников Навального и его брата, и за что — за митинг, на котором вроде как люди могли заразиться коронавирусом — по этому принципу должны немедленно привлечь к ответственности устроителей всех прошедших в этом году парадов Победы и ВМФ, а также организаторов голосования по поправкам к Конституции: могли ли на них люди заразиться ковидом — разумеется; есть ли принципиальные отличия от митинга 23 января — да, на последнем людей было меньше, но это не всё из абсурда:

организаторами акции признают не только расследователя ФБК* Георгия Албурова, запостившего ролик с речью Навального без указания времени и места митинга, но и его девушку Анну Велликок, которая (!!!) ретвитнула твит Албурова — ему дали 10 суток, а ей 14 — логика в столичных судах, по всей видимости, даже и не ночевала, зато совершенно очевидна политическая составляющая процесса, отрицать которую уже просто невозможно, но даже это не предел — в субботу на глазах у 10-летнего ребенка полицейские задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова: его также обвинили в призывах к митингу 23 января из-за ретвита шуточного твита третьего лица про самого же Смирнова — это безусловно совершенно очевидное и недопустимое политическое давление — после того, как эту, казалось бы, несложную мысль донесли до руководства страны ряд СМИ, выпустивших редакционные заявления, его все же отпустили под обязательство о явке, хотя, по его же словам, уже готовились закрыть в камере на ночь,

однако кроме массовых политических репрессий (что, к слову, вовсе не говорит о незаконности — законы же понятно кто пишет) в России на этой неделе развернулась ещё и машина пропаганды, припертая в угол 100 миллионами просмотров фильма Навального о «дворце Путина» (хотя его посмотрели лишь 30 млн уникальных пользователей и 20 из них были из РФ), — оправдываться пришлось лично Владимиру Путину, но лучше бы он, наверное, это и не делал — чего только президент не наговорил и про брачные контракты, и про фотошоп, но по сути уперся рогом в факт юридического владения, о котором никто ведь никогда и не говорил, а чего стоит его (хотя прежде это уже говорил Песков) замечание, что, мол, фотожаба с бассейном является подделкой — живут ребята в каком-то своем мире, отгороженном от реальности забором с нарисованными березками,

что не мешает им (или все же Ротенбергу?) строить потрясающие по своей дороговизне (на что только не пойдешь, прячась от НАТО) 16-этажные тоннели внутри горы, как дополняет расследование Навального «Медуза», или ставить вторую аквадискотеку в «Димину дачу», а потом выпускать «журналистов» из АП, показывающих ремонт во дворце (простите, в «аппарт-отеле»), а потом рассказывающих, что принадлежит он вовсе не Путину, а его другу детства Аркадию Ротенбергу (и все, разумеется, сразу поверили), — но самое смешное, что такое признание вовсе не снимает вопросов о коррупции, а наоборот даже их укрепляет и уже точно не снимает вопросов о поражающей воображение 15-летней стройке, которую в пору уже сравнивать с «Домом-2» не только по длительности, но и по аморальности, считывающейся в ней потрясенными от этих роскошеств, еле сводящих концы с концами россиянами,

— убедить нас, что дворец не путинский, власти пока не удалось, как и убедить в том, что дело над Навальным не политическое — как следствие масштабное перекрытие улиц, само по себе лишенное всяческого смысла, а в сочетании с мемами от МВД и угрозами уголовного преследования за пешие прогулки по Москве от Генпрокуратуры демонстрирующее настоящую панику власти перед акциями в поддержку Навального, и тут сразу вспоминается мантра Пескова, что «Путин не бьется в истерике», в которую нам бы очень хотелось поверить (все-таки президент как-никак), но пока не получается

— уверенные в себе нацлидеры метро в центре на выходные не закрывают.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом.

**Редакция Sobesednik.ru к участию ни в каких несогласованных акциях не призывает, а на всякий случай не призывает и к участию в согласованных акциях (мы ведь журналисты). Вдруг кому что-то не то покажется — предугадать невозможно.

***Регулярно делать эти сноски на полях, дорогой Роскомнадзор, чрезвычайно глупо и очень надоедает.