"Элиты настаивают на уходе Путина": Скурлатов рассказал о "могущественной крыше Навального в Кремле"

О том, что события последних месяцев, включая активную дискуссию вокруг возможного скорого ухода Путина с поста президента России, разоблачительные публикации о ближайшем окружении главы российского государства и громкую историю с оппозиционером Алексеем Навальным, являются прямой атакой непосредственно на президента РФ, специалисты не перестают говорить и сейчас. Но если в этой оценке их мнения, так или иначе, сходятся, то в том, кто причастен к происходящему, кто может быть основным выгодоприобретателем дестабилизации обстановки, прежде всего, в ближайшем окружении Путина, соображения экспертов расходятся.

Именно по этой причине в последнее время появилось огромное количество версий о том, кто может стоять за систематическими атаками на Путина, как это может быть связано с грядущим транзитом власти и развернувшейся на его фоне борьбе внутри российских элит. Версий здесь высказывается довольно много, причем иногда попадаются такие, которые явно выпадают из общей парадигмы суждений политологов. К примеру, как считает известный российский политик и публицист Валерий Скурлатов, определенные люди во власти, которые хотят ухода Путина, действительно есть, однако причины их действий эксперт видит в несколько ином. Об этом он рассказал в своем авторском Telegram-канале.

«Не секрет, что в прежние годы вокруг персоны российского президента Владимира Путина сформировался союз либеральных башен Кремля с включением отдельных высокопоставленных силовиков. Это если говорить образно. А есть также довольно могущественная крыша Навального внутри страны. Эти близкие к президенту люди неоднократно подставляли его, к примеру, с принятием совершенно необязательно пенсионной реформы, заставляли также принимать другие решения, носившие явно провокационный характер и приводившие к снижению рейтинга президента.

Зачем? И здесь самое важное. Никаких войн между башнями Кремля нет. Есть лишь отстаивание собственных интересов. Мотив действий этой группы вполне понятен – Путин прокололся с Крымом, поэтому теперь российскую элиту за рубежом прессуют, то есть там, где привыкли жить они и их дети, где они планировали свое будущее, в отличие от России – места для выкачивания денег. Поэтому они и настаивают на том, чтобы Путин покинул свой пост, апеллируя в том числе и к неважной истории болезни главы государства.

Таким образом, бессмысленные на первый взгляд акции Навального должны создать "картинку" недовольного российского населения и его приверженности либеральному Навальному, чтобы склонить Путина к уходу и объявить в качестве преемника какого-нибудь Кудрина», – пишет Скурлатов.