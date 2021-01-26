Путину очень тяжело: Гудков о странном поведении президента

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование Навального про «дворец в Геленджике» абсолютно неживыми словами, и выглядел так, как будто находится на допросе у прокурора. Во время своего опровержения глава государства говорил о том, что дворец ему не принадлежит – это очень важно, потому что Навальный в своем расследовании этого не утверждал. Такое заявление в интервью телеканалу RTVI сделал оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Он отметил, что главной загадкой является тот факт, что власть не называет настоящего владельца «дворца в Геленджике», хотя на самом деле идентифицировать собственника недвижимости не является большой проблемой.

«Во-первых, у фильма уже более 90 миллионов просмотров. Во-вторых, жалкие оправдания и попытки отмазать Путина устами пропагандистов не работают. Нужно обратить внимание на то, как Путин отвечал на вопрос о расследовании. Живой человек отвечал бы по-другому, а Путин говорил каким-то казенным текстом, как будто он находится на допросе у прокурора.

Иными словами, Путин говорил абсолютно неживой текст, который говорит о том, что президенту очень тяжело даются все эти оправдания, при этом он говорит, что фильм не посмотрел, у него нет времени – то есть вся страна посмотрела этот фильм, а у него нет времени. Это все жалкий лепет. Также он в фильме заявил, что дворец ему не принадлежит. Это очень важно: в фильме никто не говорит, что дворец принадлежит и записан на него лично или на его родственников. Там показаны все схемы, все аффилированные структуры.

Давайте так: огромный дворец, 100 миллиардов рублей, экологи, которые пытались выяснить, что это за объект, были избиты, и так далее – совершенно очевидно, ни у кого в стране просто нет денег для того, чтобы его построить. А если у такого человека деньги есть, то эти фамилии мы знаем и можем перечислить на пальцах одной руки. Если бы этот дворец принадлежал какому-нибудь условному Ротенбергу, то человек должен был сказать: «ребята, это мой дворец, и я его построил». Это с одной стороны.