Готовят общественное мнение: политолог нашел малозаметный признак скорой отставки Путина

Не так давно один из самых известных российских политиков и лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский включился в широкую дискуссию относительно выбора возможного преемника президента страны Владимира Путина. По словам Владимира Вольфовича, он готов назвать имя того самого человека, который в будущем займет пост номер один в России.

С соответствующими заявлениями Жириновский выступил в эфире у журналиста Владимира Соловьева, отметив, что в числе преемников наиболее вероятными кандидатами являются глава Кабмина Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и экс-премьер Дмитрий Медведев. Впрочем, уже в следующей части своего выступления Владимир Вольфович все эти имена перечеркнул, заявив, что, несмотря на все эти узнаваемые фамилии, следующим президентом России станет именно он. Ситуация в целом получилась комичной и вполне вписывается в стратегию публичного поведения одного из наиболее одиозных политиков страны. Между тем эксперты обратили внимание на один малозаметный факт, который в условиях обсуждаемого в последнее время транзита власти может иметь довольно серьезное значение.

К примеру, как пишет в своем авторском Telegram-канале российский политолог Максим Жаров «Чисто для фиксации», названный Жириновским перечень возможных преемников Путина может свидетельствовать о том, что Кремль специально выводит тему о досрочном транзите власти в России в публичное пространство, косвенно подтверждая слухи о скорой отставке президента. То есть, власти занялись подготовкой общественного мнения.

«Сам факт такого разговора в эфире у Владимира Соловьева может свидетельствовать о том, что тема о досрочном транзите власти намеренно выводится из кулуаров в публичную плоскость, поскольку в течение всего 2020 года эта тема и без того активно и широко обсуждается. Как оказалось, обмануть кого-либо «обнулением» сроков президента Путина не удалось, люди все хорошо понимают, в том числе и причины таких грубых правок Конституции.

Кроме того, первое место, которое Жириновский в своем списке отвел Михаилу Мишустину, тоже выводит слухи о президентских амбициях главы правительства на новый уровень. На данный момент рейтинг премьер-министра практически равен рейтингу Медведева перед отставкой. То есть, исходный электоральный потенциал Мишустина как «нового лица» полностью исчерпан. А значит, чтобы сохранить свое участие в так называемой гонке преемников, главе Кабмина придется заняться популизмом, чего он, очевидно, очень не любит. Поэтому, назвав в своем списке фамилию премьера, Жириновский в какой-то степени даже подыграл вице-премьеру Белоусову», — отмечает эксперт.