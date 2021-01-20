Михаил Делягин: друзья Навального в Кремле сильнее друзей Путина

История с возвращением в Россию известного российского оппозиционера Алексея Навального виделась многим экспертам как своего рода попытка популярного блогера продемонстрировать полное отсутствие страха перед властями, неоднократно посылавшими ему сигналы о нежелательности его появления на родине. Впрочем, так было вплоть до 17 января – дня прилета Алексея Анатолиевича в Москву.

Сразу после этого стало понятно, что идти до конца и демонстрировать уверенность готов не только Навальный, но и его оппоненты, которые, как считает сам оппозиционер, сидят непосредственно за стенами Кремля. Громкая история со сменой аэропорта прилета, задержанием, доставкой в УВД Химок и выездным судом, избравшим в отношении блогера меру пресечения в виде содержания под стражей, стали прямым свидетельством того, что Алексея Анатольевича всерьез намерены отправить за решетку. И с пониманием этого обстоятельства начало казаться, что игра для Навального проиграна окончательно, а попытка поставить Кремль в положение цугцванга оказалась провальной.

Однако уже 19 января сторонники оппозиционера взорвали в Сети очередную информационную бомбу, опубликовав расследование о «дворце Путина под Геленджиком», выволочив на поверхность целый ворох информации, о чем не просто мало кто знал, но и в целом не принято было говорить. К слову, в Кремле на эту публикацию уже отреагировали. Глава пресс-службы президента Дмитрий Песков традиционно назвал «неправдой и домыслами» информацию авторов расследования о дворце под Геленджиком и даже напомнил, что ранее ему уже приходилось ее опровергать.

Довольно интересно отреагировал на происходящее вокруг Навального и его нового расследования известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин.

«Похоже, друзья Навального в российской власти сильнее друзей Путина. Если, разумеется, друзья Путина там еще остались», – написал эксперт в своем авторском Telegram-канале