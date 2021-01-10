Как товарищ Трамп весь мир перессорил. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении.

Жил-был в одной далекой-далекой стране один не слишком далекий нам как по духу, так и в целом президент — многие его так и называли: «Трамп наш» — во время выборов в Америке его подозревали в связях с Кремлем, а когда наконец избрали, то по странному совпадению в Годсуме такое событие решили отметить (никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу), и не зря: за 4 года он успел поссориться с Европой, расколоть американское общество на теме Black Lives Matters и подорвать доверие к институту выборов и демократии, но со временем в России начали понимать, что от президента в США не так уж и много зависит, ведь санкции лететь продолжили (хотя могли бы оказаться и более серьезными) — любовь подугасла пока на горизонте не замаячил страшный Байден,

тогда-то родная пропаганда снова встала на защиту Трампа и всей чуши, которую он нес без единого доказательства про украденные выборы — тут дело не столько в теплых чувствах к Трампу, сколько в непринятии демократии как института — весь мир поздравил Байдена с победой, а Путин с этим до последнего тянул, все суды и штаты сказали, что нарушений не было, но наши умельцы чего только на эту тему не придумывали, стремясь доказать, мол, «везде одно и то же, никому верить нельзя», однако Байден выиграл окончательно и бесповоротно, об этом уже должны были официально сказать в Капитолии, но товарищ Трамп решил созвать своих сторонников в Вашингтоне и отправить на штурм здания Конгресса, а они и пошли — получилось, конечно, так себе, но какая картинка — великие Соединенный Штаты с самой развитой демократией моментально стали походить на какую-нибудь условную Киргизию,

Трамп позвал людей в Вашингтон, потом вчера утром призвал их идти на Капитолий , сказал: « Я буду с вами» и —- тихо слился, исчез. И только когда уже пролилась кровь , в твиттере призвал отказаться от насилия , « Мы за закон и порядок» . И в этом — вся суть популизма — albats (@albats) January 7, 2021

спасибо товарищу Трампу, причем даже здесь он умудрился быть предельно непоследовательным: за пару дней он сперва послал толпу к Капитолию, пообещав присоединиться, потом «слился», сказав разойтись, но не сдаваться, а затем и вовсе осудил своих же сторонников, вспомнив про закон и пообещав передать власть без эксцессов — на следующий день он отказался принимать участие в церемонии инаугурации Байдена — но истеблишменту это всё окончательно надоело и от Трампа четко решили избавиться уже даже республиканцы:

от него отвернулся вице-президент Пенс, Белый дом начали покидать сотрудники аппарата, которым просто стало стыдно там работать, параллельно заговорили об импичменте и применении 25-й поправки по невменяемости, а демократы так и вовсе на этом настояли, напомнив, что за всем, конечно же, стоит Путин:

«Целью Путина было преуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп»,

В Вашингтон мы приехали знаменитый Капитолий посмотреть... pic.twitter.com/ukkGMB3si1 — Блудный Сыч©️ (@ReTyndaGood) January 8, 2021

— но, справедливости ради, надо сказать, что Путин в это время на самом деле стоял где-то в Новгородской области на ковид-диссиденсткой рождественской службе — свечку держал то ли в честь праздника, то ли за коллегу — и как стоял: никаких противокоронавирусных мер там не соблюдал не только он (не царское это дело), но и вообще никто — прихожане-ФСОшники стояли без масок, священники (наверно, тоже ФСОшники) были без масок, руки жали, дистанцию не соблюдали — какой там вирус, да и какие могут быть претензии, ведь Песков же пояснил, что Путин на самом деле хороший, но строгий — это примерный итог его часового лизоблюдского интервью Соловьеву, которое вполне можно было бы и не снимать,

куда более интересная дискуссия развернулась на просторах русскоязычного твиттера — даже его удалось расколоть товарищу Трампу — Twitter заблокировал его перманентно (остальные соцсети тоже, но пока не навсегда), и поборники свободы слова (то есть примерно все) начали спорить, хорошо это или плохо, но спор принял какие-то невероятные масштабы: каждый стоял на своем, Ройзман не сошелся во мнениях с Волковым и Навальным, со своим лидером поссорилась даже Соболь, (в ФБК, признанный Минюстом иностранным агентом, как говорят, победила «башня Жданова»), схлестнулись «Проф. Преображенский» с Ходорковским, сказал свое веское слово Stalingulag, а некоторые обитатели питерского заксобрания вроде Вишневского и Резника считают, в России и своих проблем хватает (вот уж с чем точно не поспоришь),

12. Если Твиттер и @jack хотят поступить правильно, то им стоит создать нечто вроде комиссии, которая может принимать подобные решения. Мы должны знать имена членов комиссии, понимать как она работает, как голосуют ее члены и как можно обжаловать их решение. 1. Я считаю, что бан президента Трампа в твиттере - это неприемлемый акт цензуры. Тред. — Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 9, 2021

В стране, где Роскомнадзор может заблокировать любой ресурс, говорящий неприятную для властей правду, где любой несогласный с властью может быть объявлен иностранным агентом, и где людей сажают за перепосты, главная тема для возмущения - блокировка твиттера Трампа. — Борис Вишневский (@visboris) January 9, 2021

нельзя сравнивать решение частной компании и государственную цензуру.



Государство не может лишать кого-то права что-то говорить. Частная компания может удалять кого хочет со своей платформы, это не имеет никакого отношения к свободе слова — Максим Кац (@max_katz) January 9, 2021

Напишешь: "Я за бан Трампа". В ответ: "Ну, россияне всегда за цензуру, это из них не вытравить".



Напишешь: "Я против бана Трампа". В ответ: "Ну, россияне всегда за автократов, это из них не вытравить." — Maria Snegovaya (@MSnegovaya) January 9, 2021

в целом же можно выделить основные тезисы несогласных с действиями Twitter:

опасный прецедент для России;

юридически могли, но это ошибка;

потеряют рекламодателей;

решение выносит неизвестно кто;

акт цензуры;

но одного борцы за свободу слова как-то не учли — у Джека Дорси [создатель Twitter – прим. ред.] на этот счет могут быть свои взгляды и он, не будучи политиком, вовсе не обязан ни перед кем отчитываться, и если он решил, что блокировка Трампа для безопасности его страны важнее, чем либеральный идеализм, — это его право, а с рекламодателями он, наверное, разберется (особенно, учитывая удивительную солидарность соцсетей в этом вопросе), и не нужно забывать, что есть ещё недовольные инвесторы, да и бренды сами не всегда рады, когда их рекламу ставят рядом с Трампом, ну да и в чем проблема, если пользователи-то от этого скандала не уходят в FB или «Одноклассники»,

нет особо проблем и в юридической плоскости (ну разве что Трамп в суд подаст) — если действия Twitter не нарушают закона, нужно либо менять законы, либо смириться и жить дальше, потому что тема в действительности очень непростая и как государствам регулировать соцсети (не запрещать и не пущать, как у нас, а серьезно) никто толком не знает — они влиятельные частники, но вовсе не монополисты — не нравится Twitter, есть куча других соцсетей,

хотя действительно, и там решения принимает непонятно кто — это правда, над этим соцсетям нужно работать, и они это уже давно понимают, например, Facebook рассказывает про некую специальную комиссию модераторов, но тут нужно понимать, что идти на такие жертвы они вовсе не обязаны — самостоятельно организовывать внешнее независимое регулирование, которое, без всяких сомнений, усложнит им жизнь, — подобных прецедентов не так много даже в органах власти множества стран (кто, например, контролирует ФСБ — а ведь они не просто записи из соцсетей удаляют),

но главный аргумент это, конечно, горячо любимая нами цензура, — наши власти увидят, что так можно, и будут этим всё объяснять, впрочем, такое рассуждение тоже весьма лукавое: под цензурой обычно понимается что-то плохое, но на самом деле она бывает и вполне повседневная, например, запрет мата или так называемого экстремизма, с которыми никто не спорит, — мы не отказываем сообществам в праве вводить свои правила, менять их, а иногда, в спорных случаях, правил не хватает, но делать что-то нужно — с Трампом случай примерно такой — если говорить напрямую, он долгое время делал вещи на грани, за счет своего поста создавая огромную угрозу для государственности, и в конце концов его просто решили замолчать

— так решил кто-то, основываясь на своем частном мнении, но государство, решая заблокировать кого-то/что-то, должно исходить не из мнений, а из закона: крайне безответственно было бы объяснять «цензуру» у себя «цензурой» у другого, не может официальная власть суверенной державы (не будем показывать пальцем) при принятии решений ссылаться на мнение пары человек в руководстве иностранной корпорации, которых никто не выбирал и которые перед обществом в широком смысле не отчитываются — они не Запад, они частные лица, и не нужно тут путать мягкое с теплым,

но это уже нашим властям на будущее — нужно быть лучше.