52 задержанных, 4 погибших. В Вашингтоне режим ЧС оставят до инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что введенный из-за беспорядков режим чрезвычайной ситуации в городе будет продолжаться ещё 15 суток до 21 января. Днем ранее, 20 января, должна пройти инаугурация избранного президента Джо Байдена.

«Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие, заявляя, что президентские выборы были недействительными. Люди недовольны судебными постановлениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации», — говорится в заявлении градоначальника.

Она также отмечает, что ограничения вводятся в целях сохранения безопасности горожан. При этом в американской столице продолжает действовать комендантский час.

Решение о введении ограничительных мер было принято на фоне сегодняшних протестов сторонников уходящего президента Дональда Трампа, который продолжает заявлять, что выборы были сфальсифицированы, хотя ни суды, ни другие органы власти этого не подтверждают.

Напомним, что в результате штурма здания Конгресса ранее было приостановлено заседание по утверждению результатов выборов. Позднее его возобновили, однако перед этим Капитолий пришлось защищать спецназу ФБР, а в город ввели более чем тысячный контингент Национальной гвардии.

Как пишет NBC News со ссылкой на главу местного отделения полиции Роберта Конти, на настоящий момент известно о четырех погибших участниках протеста. Ранее стало известно, что в больнице от полученных ран скончалась одна женщина — Конти добавил, что её гибель станет предметом расследования. Также в ходе столкновений с полицией возле здания парламента погибли ещё три человека.

Кроме того, Конти сообщил, что во время протестов были задержаны 52 человека, а 14 офицеров полиции получили различные ранения и травмы.