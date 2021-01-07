Майдан Трампа – штурм Капитолия, беспорядки и погибшие. Главное о протестах в США

В своем нежелании признавать результаты проигранных им выборов президент Дональд Трамп отправил толпу последователей к зданию Конгресса. Это переросло в штурм правительственных зданий и массовые беспорядки, в результате которых пострадали полицейские и демонстранты. Есть погибшие. Зачищать Капитолий в итоге пришлось спецназу, а в Вашингтон ввели Нацгвардию. Протесты осудили почти все политики, заседание по признанию результатов выборов в итоге возобновилось, а Трампу теперь грозят не только сроком, но и импичментом по недееспособности.

Как всё было

Сегодня палата представителей Конгресса и Сенат США должны были утвердить результаты выборов президента Америки. В связи с этим действующий глава государства Дональд Трамп собрал многотысячный митинг «Марш за спасение Америки», на котором продолжил утверждать, что выборы были сфальсифицированы, и призвал своих сторонников идти к Капитолию и не дать утвердить результаты голосования.

Толпа действительно ворвалась в здание Конгресса, сорвав тем самым заседание. Народных избранников успели вывести, пока полиция старалась оказывать сопротивление гражданам, используя дубинки и слезоточивый газ. Тогда Трамп в своем Twitter призвал сторонников оставаться мирными и не противодействовать полиции. В это время Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела в городе комендантский час.

Пока отдельные представители как демократический, так и республиканской партий называли происходящее попыткой госпереворота, а некоторые уточняли, что ею руководит «преступник» Трамп, избранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации. Он назвал происходящее «беспрецедентным нападением на демократию» и призвал Трампа осудить это в эфире национального ТВ, чтобы «выполнить свою присягу и защитить Конституцию»:

«Это не инакомыслие, это беспорядок. Это граничит с мятежом и должно прекратиться. Прямо сейчас, — говорится в сообщении Байдена. — Америка намного лучше, чем то, что мы видим сегодня. Наш путь прост: это путь демократии — законности и уважения — уважения друг к другу и к нашему народу».

Самый популярный твит Байдена набрал больше 870 тысяч лайков, а Трампа — всего около 600 тысяч (тот, в котором он призвал не сопротивляться полиции). Многие твиты Трампа сопровождались предупреждениями о неоднозначности высказываний, а некоторые и вовсе удалены соцсетью. Позднее Twitter, Facebook и Instagram временно заблокируют аккаунты Трампа.

Тем временем поступали сообщения, что некоторые полицейские ранены, как минимум один госпитализирован. Пентагон распорядился ввести Национальную гвардию после совещания с лидерами Конгресса и вице-президентом Майком Пенсом, об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер. Участвовал ли в обсуждении президент, он не сказал.

Вице-президент Пенс также демонстративно отписался от Трампа в Twitter, призвал трампистов покинуть здание Конгресса и заявил, что не готов в одностороннем порядке делать выводы об итогах выборов.

Сам Трамп записал видеообращение с призывом к союзникам разойтись по домам. Однако и это его видео удалялось соцсетями из-за высказываний о фальсификациях на выборах.

Через несколько часов в Капитолий прибыл спецназ ФБР, а также на защиту Сената направили 1100 бойцов Нацгвардии. При этом CNN писал, что сперва Пентагон отказывался вводить Нацгвардию, а Трамп распорядился сделать это. В ходе штурма Капитолия трампистами сообщалось о смерти женщины, которая была ранена и скончалась в больнице. Поступали сообщения и о других возможных погибших. Одновременно поступали сообщения о найденных взрывпакетах (об их использовании не говорилось).

Реакция

Беспорядки в Вашингтоне вызвали сильную реакцию со стороны политиков в США и по всему миру. Почти все они резко осудили действия президента Трампа и его последователей. «Трамп и его сторонники должны, наконец, принять решение американских избирателей и избирательниц и перестать попирать демократию», — написал глава МИД Германии Хайко Маас. О том же сказал и глава МИД Франции. Президент Австрии назвал протест «антидемократическим» и выразил убежденность, что США справятся с этим.

«Я верю в силу институтов США и демократии. В основе лежит мирная передача власти. Джо Байден выиграл выборы. Я с нетерпением жду возможности работать с ним в качестве следующего президента США»,

— написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн.

Осудил протесты премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметивший необходимость мирной передачи власти. Также поступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Свою обеспокоенность выразили МИД Украины и Турции. Они сочли, что американская демократия справится с этим вызовом.

Бывшие президенты

Экс-президент США Джордж Буш-младший в ходе своего выступления сказал: «Так оспаривают результаты выборов в "банановой" республике, а не в нашей, демократической», — приводит его слова русская служба «Би-би-си». Он не стал называть имен, но указал, что «потрясен безрассудным поведением некоторых политических лидеров после выборов и проявленным сегодня неуважением к нашим институтам, нашим традициям и нашим правоохранительным органам».

В своем Facebook бывший президент США Барак Обама назвал эти события «моментом великого бесчестия и позора» американской нации.

«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжает безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для нашей нации. Но мы обманывали бы себя, если бы относились к этому как к полной неожиданности», — заявил он.

Итоги

Заседание по признанию результатов выборов к вечеру возобновились. Шансов оспорить их у сторонников Трампа почти нет. Причем, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ, часть конгрессменов, прежде поддерживавших Трампа, начинают менять свое решение на противоположное — голосовать за принятие результатов выборов.

При этом для самого Трампа это может иметь более серьезные последствия. В СМИ и среди некоторых американских политиков распространяется информация, что президента могут освободить от должности досрочно, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции (признав его недееспособным). Открыто об этом заявил губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер.

В этом случае примерно на неделю до вступления в должность Байдена овальный кабинет займет вице-президент Пенс.