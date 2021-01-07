Республиканцы рассматривают варианты борьбы с Трампом вплоть до 25-й поправки

Представители Республиканской партии, которую представляет уходящий президент Дональд Трамп, опасаются, что страна может не пережить последствия ещё 13 дней во главе с ним и выбирают способы противодействия действующему главе государства, пишет издание Axios со ссылкой на собеседников в партии.

Пока обсуждаются три возможных варианта борьбы с Трампом: публичное порицание, импичмент или использование 25-й поправки к Конституции, по которой вице-президент усомниться в дееспособности главы государства и возьмет власть в свои руки, пока в должность не вступит Джо Байден.

Согласно данным издния, такие разговоры сейчас ведут республиканцы на разных уровнях, даже те, кто ранее поддерживал Трампа. Они «в ярости из-за президента, который, по их мнению, разжигает атаку на американскую демократию, позорит их партию и вторгается в неприкосновенность их палат», пишут журналисты. Также они недовольны рядом сенаторов, среди которых Джоша Хоули и Тед Круз, — они поддерживали риторику Трампа о фальсификации выборов, что подбодрило президента.

Издание пишет, что доверенные лица не могут достучаться до Трампа и убедить его в поражении на выборах: он либо вовсе не хочет с ними говорить, либо говорит, но не слушает их.