Чиновники начали покидать Белый дом в знак протеста

На фоне штурма Капитолия в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс и секретарь администрации по протокольным вопросам Рикки Ниcета написали заявления об отставке, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на телеканал MSNBC.

«Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что я увидела сегодня (…) Я немедленно уйду с должности. Нашему народу нужна мирная передача власти», — пояснила свою позицию Мэттьюс.

Также их источники сообщают о возможном уходе советника по нацбезопасности Роберта О'Брайена, заместителя советника по нацбезопасности Мэтта Поттинджера и министра транспорта Элейн Чао. Эти сведения подтверждает и CNN. Официальных подтверждений пока нет.

Как утверждает MSNBC, уходящий президент Дональд Трамп также распорядился запретить входить в Белый дом главе администрации вице-президента Майка Пенса Марку Шорту. Это произошло после того как Пенс отказался поддерживать его притязания на отмену выборов. Уточняется, что именно Шорт консультировал Пенса по вопросу подсчета голосов.