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Билл Клинтон присоединился к Обаме и Бушу в критике Трампа и штурма Капитолия

Политика
10:16, 07 января 2021

Билл Клинтон присоединился к Обаме и Бушу в критике Трампа и штурма Капитолия
Билл Клинтон // Фото: Global Look Press
Билл Клинтон // Фото: Global Look Press

Бывший президент США Билл Клинтон назвал захват здания Конгресса выступающими против признания выборов трампистами «беспрецедентным нападением на наш Капитолий, нашу Конституцию и нашу страну». Также он раскритиковал действующего президента Дональда Трампа, которого назвал ответственным за штурм Капитолия наряду с конгрессменами, поддерживавшими его риторику.

«Нападение было вызвано более чем четырехлетней отравленной политикой, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей системе и настраивающей американцев друг против друга,

— написал в своем Twitter политик. — Выборы были свободными, счет был честным, результат окончательный. Мы должны завершить мирную передачу власти, предписанную нашей Конституцией».

Экс-глава государства заверил, что, несмотря на события, сохраняет веру в американский народ, состоящий из «хороших, достойных людей».

Ранее Sobesednik.ru также приводил комментарии двух других бывших президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. Первый назвал Трампа провокатором насилия в Капитолии и лжецом, рассуждающим про фальсификации на выборах, а сам штурм он расценил как «момент великого бесчестия и позора для нашей нации». Буш фамилию Трампа не озвучил, но из контекста было понятно, что именно его поведение тот счел «безрассудным»: «Так оспаривают результаты выборов в "банановой" республике, а не в нашей, демократической», — заявил он.

Теги: #Насилие в США #Трамп #США

Рубрика: Политика

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