Билл Клинтон присоединился к Обаме и Бушу в критике Трампа и штурма Капитолия

Бывший президент США Билл Клинтон назвал захват здания Конгресса выступающими против признания выборов трампистами «беспрецедентным нападением на наш Капитолий, нашу Конституцию и нашу страну». Также он раскритиковал действующего президента Дональда Трампа, которого назвал ответственным за штурм Капитолия наряду с конгрессменами, поддерживавшими его риторику.

«Нападение было вызвано более чем четырехлетней отравленной политикой, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей системе и настраивающей американцев друг против друга,

— написал в своем Twitter политик. — Выборы были свободными, счет был честным, результат окончательный. Мы должны завершить мирную передачу власти, предписанную нашей Конституцией».

Экс-глава государства заверил, что, несмотря на события, сохраняет веру в американский народ, состоящий из «хороших, достойных людей».

Ранее Sobesednik.ru также приводил комментарии двух других бывших президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. Первый назвал Трампа провокатором насилия в Капитолии и лжецом, рассуждающим про фальсификации на выборах, а сам штурм он расценил как «момент великого бесчестия и позора для нашей нации». Буш фамилию Трампа не озвучил, но из контекста было понятно, что именно его поведение тот счел «безрассудным»: «Так оспаривают результаты выборов в "банановой" республике, а не в нашей, демократической», — заявил он.