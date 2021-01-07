Празднуя Рождество, Путин полностью проигнорировал все противовирусные меры

Президент РФ Владимир Путин сегодня ночью принял участие в обряде празднования праздника Рождества. Как указано на сайте главы государства, это произошло в Новгородской области в храме Николая Чудотворца на озере Илемень.

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию и требования медицинских и региональных властей, Путин за всё время службы так и не надел маску или перчатки, при этом он здоровался с другими людьми за руку. Как видно по фотографиям, социальную дистанцию ни президент, ни кто-то ещё из окружавших его «прихожан» не соблюдал. Всего в небольшом помещении было порядка 15 человек, но никто из них также не надел маску.

Ранее сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) объяснял верующим, что от заражения коронавирусом вера в Бога не помогает: «Никогда и никто из искренне верующих людей не может искушать Господа, утверждая: поскольку я верующий, поскольку я пошел в храм, поскольку я приложился к святыне, я точно не заболею», — приводит его слова РИА Новости.

Глава РПЦ также заявил, что если человек не заботится о своем здоровье, то это стоит расценивать как грех. Он выразил надежду, что граждане доверяют тем указаниям медицинских врачей, которые стоит соблюдать, в том числе и во время несения служб.