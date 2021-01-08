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[09:00]Новое гражданство Шендеровича и последствия штурма Капитолия. Главное к 8 января

07 января, четверг

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06 января, среда

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05 января, вторник

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Новое гражданство Шендеровича и последствия штурма Капитолия. Главное к 8 января

Политика
09:00, 08 января 2021

Новое гражданство Шендеровича и последствия штурма Капитолия. Главное к 8 января
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press

Последствия «мятежа» в Капитолии

И. о. федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин сообщил о возбуждении 40 дел после протестов на Капитолистском Холме. Планируется завести ещё 15 дел. Он заявил о многочисленных кражах в здании Конгресса, причем, учитывая характер материалов, это может представлять угрозу нацбезопасности США, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters. В сообщении сказано, что у одного из протестующих была полуавтоматическая винтовка и зажигательная смесь.

Штурм здания Конгресса и гибель четырех протестующих, включая ветерана ВВС США Эшли Бэббит, застреленную охраной при попытке запрыгнуть через забаррикадированный проем внутрь, привели к тому, что шеф полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку, пишет Associated Press.

Дополнение. Как официально сообщает полиция Капитолия, есть и пятая жертва протестов: от полученных ранений скончался сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. Ранее о его гибели говорили в Конгрессе, но полиция это отрицала.

Министр образования США Бетси Девос подала в отставку вслед за министром транспорта Элейн Чао и другими сотрудниками Белого дома. Г-жа Девос сочла подобные события недопустимыми для Соединенных Штатов и упрекнула Трампа в ответственности за них. «Впечатлительные дети смотрят на все это и учатся у нас», — сказала она The Wall Street Journal, обратив внимание на то, что прежние достижения администрации Трампа были омрачены произошедшим.

Спустя сутки после протестов уходящий президент Дональд Трамп осудил незаконные действия своих сторонников, пообещав им правовое возмездие: «Как и все американцы, я возмущен беззаконием, насилием и хаосом. Я незамедлительно распорядился привлечь Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для защиты здания и изгнания ворвавшихся. Америка является и всегда должна быть страной закона и порядка. (…) Те, кто нарушил закон — вы заплатите», — говорится в видеосообщении, опубликованном в Twitter Трампа, который до того был временно заблокирован. Он также добавил, что теперь сфокусируется на передаче власти Байдену.

А вот воспользоваться своими Facebook и Instagram г-н Трамп не сможет до конца президентского срока. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты главы государства заблокированы из-за рисков для безопасности страны, связанных с его высказываниями. Он пояснил, что раньше они мирились с нарушением правил сервисов ради доступа людей к информации, однако «сейчас принципиально иная ситуация, связанная с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства».

С подобной оценкой событий соглашается и сам избранный президент Джо Байден, обвинивший Трампа в попытке помешать законной передаче власти: 

«То, что мы видели, было не выступлением несогласных. Это были не беспорядки, не протест. Это был хаос. Они не протестующие, не называйте их так. Это была бунтующая толпа, мятежники, внутренние террористы» (цитата по Euronews). 

Демократическая партия США задумывается о различных формах противодействия Трампу: либо об импичменте, либо об упрощенном импичменте через 25-ю поправку. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже призвала вице-президента Майка Пенса заявить о недееспособности Трампа и с поддержкой кабмина взять управление страной в свои руки. Критикуют Трампа и прежде поддерживавшие его представители Республиканской партии, например, сенатор Линдси Грэм.

«Фонтанка» обращает внимание на то, что, говоря об импичменте, г-жа Пелоси связала действия Трампа и с президентом РФ Владимиром Путиным

«Целью Путина было преуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп». 

Отметим, что многие представители российской власти уже успели отозваться об американской демократии в крайне негативном ключе.

Другие новости

Писатель Виктор Шендерович сообщил «Эху Москвы», что получил гражданство Израиля. Он отметил, что в России в связи с политической позицией для него в любой момент может остро встать вопрос о «ситуации бегства», однако пока что он не планирует переезжать туда насовсем. «В Израиле я предполагаю бывать чаще, работать там — есть идеи, связанные с телевизионными проектами», — пояснил он.

Иракский суд в Багдаде выдал ордер на арест Дональда Трампа по делу об убийстве годом ранее иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака. Если вина Трампа будет доказана, ему грозит смертная казнь. Однако лишь в том случае, если он приедет в Ирак.

А вот от различных обвинений в США Трампа может спасти его собственное помилование, считает The New York Times, которая сообщила, что уходящий президент сейчас обсуждает такой вариант действий. Помилование может распространиться и на членов его семьи. Об этом упоминалось и до штурма Капитолия в связи с другими возможными преступлениями. Впрочем, газета не указывает, каких конкретно обвинений опасается Трамп.

Теги: #Насилие в США #Трамп #Иран #США #Байден

Рубрика: Политика

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