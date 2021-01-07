Трамп обещал передать власть Байдену, но продолжить "делать Америку великой"

После того как победу Джо Байдена на президентских выборах утвердил Конгресс США, уходящий президент Дональд Трамп заявил, что все же примет участие в инаугурации своего оппонента, где символически передаст власть над страной. Чтобы сообщить об этом своем решении, ему пришлось воспользоваться услугами своего помощника по соцсетям Дэна Скавино, который и опубликовал текст сообщения — самого Трампа в Twitter, Facebook и Instagram заблокировали.

В тексте он также заверил, что не намерен сдаваться в своей борьбе и хочет затем вновь делать «Америку великой»:

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с итогами выборов, а факты на моей стороне, тем не менее, 20 января состоится передача власти. Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова делать Америку великой!»

Отметим, что после принятия соответствующего решения Конгрессом у Трампа больше не оставалось никаких юридических возможностей оспорить результаты президентских выборов. При этом также необходимо подчеркнуть, что фраза «факты на моей стороне» в данном случае не соответствует действительности: он подал несколько десятков исков о фальсификациях на выборах, но суды его доводы не подтвердили.