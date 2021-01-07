Володин призвал пересмотреть понимание демократии после акций Трампа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал политическую систему Соединенных Штатов, заявив, что их концепция демократии больше не соответствует политическим реалиям, а президентов там выбирает вовсе не народ. Политическую конкуренцию в США, по мнению единоросса, имитируют, а сами выборы якобы невозможно проконтролировать извне.

«Институт выборщиков изжил себя настолько, что полностью прекратил отражать общественные настроения. (...) Отсутствие прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером. За них это решает узкий круг политической элиты, имитирующей политическую конкуренцию», — приводит слова депутата пресс-служба Госдумы.

Чтобы доказать, что политическая система в США устарела, Володин привел в пример президентские выборы и назвал ряд процедурных споров, о которых в основном говорил Дональд Трамп. «Дополнительные проблемы создает невозможность международного наблюдения за ходом выборов. Это, кстати, фактор, которым Соединенные Штаты попрекают остальные страны, сами оставаясь закрытыми», — добавил он. Отметим, что это неправда и на выборах в США присутствовали международные наблюдатели, которые не выявили серьезных нарушений.

Штурм здания Конгресса, произошедший сегодня, Володин счет фактором, который сделал проблемы политической системы США «очевидными всем».

В целом же он заключил, что проведенная президентом Трампом предвыборная гонка продемонстрировала, что «ссылаться [на демократию в США] как на образец демократии стало бессмысленны»: «Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру», — заявил единоросс, отметив, что в России также стоит перестать ровняться на США в вопросах демократизации.