Создатель "Новичка": Жизнь Навальному спасли омские врачи, снявшие с него белье

Одним из главных событий уходящего года стало отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом «Новичок». Расследовать его взялся сам политик, так как считает, что адекватного участия спецслужб в этом деле ему не дождаться.

Алексей нашел контакты сотрудников спецслужб, которые негласно сопровождали его в поездках, а с одним из них – Константином Кудрявцевым – даже смог пообщаться по телефону, притворившись сотрудником Совбеза. В деле тем не менее осталось много белых пятен, которые «Собеседник» обсудил с одним из разработчиков «Новичка» – химиком Владимиром Углевым. Он первый еще в августе высказался о том, что «Новичок» мог быть нанесен именно на белье.

Владимир Углев знает все о «Новичке»

– Владимир Иванович, эта история изобилует необычными деталями. Почему вещество было обнаружено именно на нижнем белье Навального?

– Чтобы никто, кроме Алексея, больше не мог отравиться, даже случайно. Вряд ли кто-то из коллег стал бы копаться в белье Алексея, даже если бы он их отправил в свой номер и попросил что-то найти. Разве что жена, но Юлии не было в Томске.

– Как должны были выглядеть следы «Новичка», мог ли Навальный сам их заметить?

– Был применен продукт А-242 (нервно-паралитическое отравляющее вещество, один из пяти «Новичков») в наноинкапсулированной форме. Нанокапсулирование используют для доставки лекарственных средств в определенное расчетное время в нужный орган. Капсулированный краситель вы можете увидеть, посмотрев на порошки красителя для лазерных принтеров. А нанокапсулы много меньше капсул красителя – этот способ был применен для того, чтобы с поверхности ткани отравляющее вещество переходило на кожу и впитывалось в кровь жертвы. Всё зависит от цвета нанокапсул. Возможно, Алексей и заметил что-то, но не придал значения.

Я все же полагаю, что потом в «Шарите», когда память к нему окончательно вернулась, он что-то припомнил, возможно заметив порошок, его следы, и подумал, что это какая-то пыль, но стряхнуть его невозможно.

А-242 – кристаллическое вещество класса «Новичок», не внесенное в список Организации по запрещению химоружия и даже последним указом Путина от декабря 2020 года в российский список запрещенных к вывозу веществ.

Навальный дозвонился до Кудрявцева и расспросил его про свое отравление

Константин Кудрявцев

– Какие ощущения должен был испытывать Алексей, если верна версия про «Новичок» на белье?

– Это описано самим Алексеем и медиками «Шарите»: большое потоотделение, саливация (слюноотделение. – Ред.), тремор, так что это – классическое отравление нервно-паралитическим веществом типа зоман.

– Как и когда, по-вашему, отравили Навального? У вас сложилась картина произошедшего с ним?

– Отравление Алексея произошло утром 20 августа, когда он скорее всего после душа надел чистые трусы. Картина отравления мне стала ясна, как только поступили сведения о его состоянии из клиники «Шарите», так как на основании вранья из Омска сделать выводы было нельзя. Наиболее вероятно, что отравили его нанесением порошкообразного наноинкапсулированного А-242 на белье, которое находилось в кейсе Алексея.

– Как на практике могли наносить вещество?

– Как наносили, не знаю, не занимался терактами. Если был применен наноинкапсулированный А-242, то это очень мелкодисперсный порошок, намного мельче, чем порошок для тонера принтера.

– Сколько эта процедура может занимать времени?

– Вероятно, больше, чем в Солсбери, но думаю, не более часа, просто нужно было вскрыть кейс Алексея, достать пакет с бельем, нанести на трусы, как сказал Кудрявцев, на гульфик и швы, сложить трусы в пакет, положить всё на место...

– Как вы относитесь к версии, что Алексея хотели не отравить насмерть, а напугать, которую высказывают даже его соратники?

– Такими веществами пугать нельзя. И Скрипалей, и Навального спас человеческий фактор: Скрипали хорошо помыли руки, а Навальному помогли пилоты и медики: летчики быстро посадили самолет, врачи в Омске сразу сняли с него всё белье, чем прекратили поступление отравляющего вещества на кожу, а возможно, еще и обработали кожу, как минимум помыли, ведь кричал кто-то в коридоре больницы, что он заразный.

– Вы рассказывали, что и сами однажды отравились «Новичком». Были ли симптомы похожи на те, о которых говорил Навальный: ничего не болит, просто жизнь как будто уходит?

– В отличие от Алексея, я нарушил правило техники безопасности, работая без защитных перчаток, эфирный раствор А-242 попал мне на верхнюю поверхность правой руки, но я моментально засунул ее в дегазатор с 5% водной соляной кислотой, используемый для перчаток, затем промыл сильной струей воды, а после еще обработал санитарным раствором едкого натра с перекисью водорода. Но тем не менее поверхность кожи на правой верхней части кисти площадью примерно 6–7 квадратных сантиметров в течение длительного времени была постоянно влажной. Более никаких симптомов не было, не считая страха ожидания – чем это все закончится. Не помню, сколько времени я был в режиме ожидания симптомов, но всё в норме, теперь тем более.

Протест пошел

«Трусы постирали? А где расследование?»

Наиболее многочисленная акция в поддержку Алексея Навального прошла в Санкт-Петербурге у Гостиного Двора. Участники акции приносили с собой синие трусы и плакаты с требованием провести расследование отравления Алексея. Также посредством плакатов активисты выразили сомнение в компетентности и адекватности ФСБ, сотрудники которой, согласно расследованию Bellingcat, принимали непосредственное участие в спецоперации по отравлению Навального. В Калуге, где также прошли одиночные пикеты, один из участников, Сергей Редников, вышел с плакатом «Трусы постирали? А где расследование?» По данным «ОВД-Инфо», позже Сергей был задержан. В Москве на акциях были задержаны два человека. В Санкт-Петербурге, что удивительно, в этот раз обошлось без автозаков. Хотя на месте проведения акции присутствовало около 20 сотрудников полиции.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №50-2020 под заголовком «"Против Навального применили А-242"».