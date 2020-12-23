Цели ликвидировать не было: Ходорковский назвал причину отравления Навального

Ситуация с вероятным отравлением оппозиционного политика Алексея Навального преследовала цель вынесения ему последнего предупреждения, а также устрашения российской оппозиции в целом. Такое заявление в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сделал российский общественный деятель, беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Он отметил, что задачи устранить Алексея Навального перед исполнителями не стояло, они преследовали другую цель, которая заключалась в том, чтобы предупредить оппозиционера — игры с властью достаточно опасны.

«Ельцин как политик всегда был готов до последнего драться за власть. А недавно один замечательный человек, наш общий с Навальным знакомый, сказал: «Михаил Борисович, вы же видите, что это молодой Ельцин». Отвечаю: «Да, вижу, в некоторой степени Навальный очень похож на Ельцина. Это меня и пугает».

Что касается отравления Навального, то у меня есть позиция на этот счет, и пока нет достаточно оснований, чтобы я ее изменил. Я считаю, что его действительно отравили, я считаю, что к этому причастно высшее руководство страны, и я считаю, что это было эдаким последним предупреждением.

В первую очередь, последнее предупреждение Алексею Навальному, а может и кому-то еще. Я думаю, что заказчикам было не важно, выживет ли Навальный или нет, задачи такой не стояло. Важно было вынести последнее предупреждение», – заявил Ходорковский.