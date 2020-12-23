Путин рассматривает вариант побега в Германию: Швец сделал сенсационное заявление

В России разворачивается бескомпромиссная борьба за власть, признаки которой наблюдаются в участившихся разоблачающих материалах в СМИ в отношении близкого окружения Владимира Путина, а также в ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Давление «преемников» Путина на главу государства заметно усиливается, в результате чего президент страны рассматривает самые неожиданные варианты своего ухода. Такое заявление в интервью журналисту Марку Фейгину сделал экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Владимира Путина по Институту Комитета Госбезопасности Юрий Швец.

Юрий Швец // стоп-кадр: YouTube

Он рассказал, что по имеющейся у него информации, в качестве одного из вариантов Владимир Путин рассматривает переезд в Германию, который он пытается реализовать через своего хорошего знакомого Герхарда Шрёдера.

«Помимо происходящего в России, одновременно с этим идет определенная работа за пределами страны. В частности, мне двое совершенно разных людей, в осведомленности которых я не сомневаюсь, рассказали, что Владимир Путин через Шрёдера проводит работу на тему того, чтобы иметь возможность перебраться в Германию: в случае чего по какой-нибудь причине заехать туда, а впоследствии там и остаться.

Владимир Путин находится в такой ситуации, что ему пора думать, что делать. Он же понимает, что в России никакие поправки в Конституцию, никакое пожизненное сенаторство и прочее абсолютно не спасет его. Он прекрасно знает, кто рвется в его преемники и понимает, что ему надо уносить ноги. А для того, чтобы уносить ноги, необходимо быть приемлемым человеком для Запада.

В качестве примера можно привести ситуацию в СССР: в 1987-1988 годах еще ракетами мерились, а потом Нобелевская премия Горбачеву. Ситуация с Навальным яркое тому подтверждение: Путину крайне невыгодно, чтобы он в очередной раз выглядел в не лучшем свете, а вот его преемникам, которые рвутся к власти, это очень выгодно», — заявил Юрий Швец.