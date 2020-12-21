"Путин скрытно намекнул на свой уход": Белковский о важном моменте на пресс-конференции

В середине нынешнего года в России произошло голосование по поправкам в Конституцию, в результате чего действующий президент страны Владимир Путин получил возможность участвовать в президентских выборах 2024 года и руководить страной вплоть до 2036 года. Общество моментально разделилось на два лагеря: первые предполагали, что Путин не упустит такую возможность и останется на посту президента до 2036 года, другие утверждали, что сделано это лишь для того, чтобы не выглядеть в глазах элит «хромой уткой» и обеспечить спокойный транзит власти без элементов внутриэлитной борьбы.

Подобные разговоры усилились после большой пресс-конференции Владимира Путина, где среди прочих президент ответил на вопрос о том, собирается ли он участвовать в выборах 2024 года.

«Я пока не решил», – ответил президент, что вполне укладывается в стиль его поведения последних лет, когда решение президента по тому или иному вопросу оглашается лишь в самый последний момент.

Впрочем, данный ответ многих экспертов убедил в том, что Владимир Путин все-таки пойдет на очередной президентский срок, и объявит он об этом приблизительно за год до голосования. Но есть и другое мнение: глава государства намеренно держит элиты в состоянии неопределенности и на этом фоне готовит транзит власти. Известный политолог Станислав Белковский в интервью Наталье Влащенко обратил внимание на один важный момент, который может говорить о том, что Владимир Путин собирается покинуть пост президента и продолжить управление страной уже в другом качестве.