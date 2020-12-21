"Путин скрытно намекнул на свой уход": Белковский о важном моменте на пресс-конференции

Никита Мазепин // фото: Instagram

Мазепин не оторвался от груди: секс-скандал может отнять у гонщика арабских спонсоров
Фото: стоп-кадр с YouTube

Разгильдяйство или диверсия: кто обокрал "самолет Судного дня"
Фото: Global Look Press

Появится ли в Арктике новый ГУЛАГ?
Дмитрий Губерниев // фото: Global Look Press

Борцу с ковид-диссидентами: Губерниева наградили орденом Александра Невского
В центре внимания
Христо Грозев и Алексей Навальный // Скриншот из Youtube
Один из предполагаемых убийц рассказал Навальному подробности операции. Яд наносили на трусы
"Нельзя обижать семью Баталова!": Догилева о скандале с Дрожжиной и Цивиным (видео)
Константин Котов: Если совесть потребует, продолжу выходить на пикеты

Новости дня

21 декабря, понедельник

[17:59]На пресс-конференции Путина Архангельскую область могли спутать с Алтайским краем
[17:27]Квота на образование иностранцев в России составит в 2021 году 18 тысяч человек
[16:59]Описавшего Путину жизнь после пожара в Ростове ребенка предложили забрать у мамы
[15:31]Александр Гинцбург: к концу 2021-го от COVID-19 могут быть привиты 70% россиян
[15:19]С 22 декабря Россия закрывает границы с Великобританией из-за нового ковида
[14:53]С "Массандрой" банку друга Путина помогут власти Крыма и федеральный бюджет
[14:41]Москвичей предупредили о рассылке лжеуведомлений о задолженностях по оплате ЖКУ
[14:08]Джокович может обойти Роджера Федерера по числу недель на вершине рейтинга ATP
[13:47]Кремль, Навальный и Ходорковский прокомментировали идею Дерипаски о санкциях
[13:09]В мэрии Москвы опровергли рассылку политического опроса в школы – это РАНХиГС
[12:44]НИЦ Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и "Р-Фарм" заключили договор по борьбе с COVID-19
[12:39]Навальный раскритиковал Кремль. Он призывает срочно закрыть границы с Британией
[12:20]Скончался один из создателей "Ну, погоди!" и попугая Кеши Александр Курляндский
[11:49]Соцсети хотят заставить удалять оскорбления власти и призывы к митингам
[11:38]В подвале дома под Петербургом нашли пакеты с частями тела
[11:03]Дерипаска предложил считать "провоцирующих" санкции изменниками Родины
[10:47]В столичных многоэтажках рабочие при капремонте заживо замуровывают голубей
[10:03]Мэрия Москвы опрашивает учителей и школьников о политике и митингах
[09:10]За год в России стало в 5 раз больше людей, у которых упали доходы
[08:57]Менее 5% россиян надеются на пенсию выше средней заработной платы
[08:50]СР объединяют, Байден контратакует, недемократичная вакцина. Главное к 21 декабря

20 декабря, воскресенье

[17:59]Страны начали запрещать сообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса
[17:30]ВОЗ: Новый штамм ковида найден в Англии, Дании, Австралии и Нидерландах
[16:45]В Петербурге осталось всего 27 свободных коек для больных ковидом и пневмонией
[16:13]В новогоднюю ночь в Москве проезд на метро будет бесплатным, несмотря на ковид
[15:32]Новый закон ударит по ivi и Сбербанку. В выигрыше НМГ Ковальчука и "Газпром-Медиа"
[14:39]Bloomberg: В элитах вновь заговорили о возможном уходе Путина с поста президента
[13:27]Зеленский признался, что Санду во главе Молдовы ему симпатичней и понятней Додона
[12:56]Вакцинация пожилых начнется на следующей неделе. Теперь можно и Путину
[12:25]Московские депутаты от КПРФ и СР требуют возбудить дело об отравлении Навального
[11:51]Канальи, даттэбайо! Единоросс Боярский вступился за "Наруто"
[11:09]76% малого и среднего бизнеса страдают от курса рубля. Его оплачивают клиенты
[10:39]Трамп выгораживает Россию, в Британии усиленный штамм ковида. Главное к 20 декабря

19 декабря, суббота

[20:00]"Одноклассники" выпустили комиксы о романтике и трудоустройстве в зрелом возрасте
[17:39]Российский корабль "Орел" полетит на Луну 15 декабря 2023 года
[16:53]Людям с антителами к ковиду не будут делать прививку "Спутником V"
[16:19]В Москве у цирка машина врезалась в печь Емели
[15:19]Писатель-фантаст Роман Арбитман умер от коронавируса
[14:42]В Ставрополе полицейский убил бывшего друга
[13:41]Глава Роспотребнадзора уверена, что к весне эпидемия закончится

 
Как сохранить форму до и после Нового года: советы экспертов и звезд
Фото: личный архив Таисии Повалий
"Черная смородина – лучшее средство!": Повалий рассказала о борьбе с коронавирусом
Фото: depositphotos
Рецепт: Легкая альтернатива "Мимозе" и "Оливье"
Фото: depositphotos
Катись колбаской: Рецепт для проводов уходящего года
Фото: depositphotos
Рецепт: новогодний кекс с хмельными цукатами
Фото: Global Look Press
10 шуток и ярких цитат Путина о видео с Дзюбой, мате Шнура, "фигне" про дочерей
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясо в мандаринах и рыба в шпинате: топ новогодних кулинарных фантазий
Фото: Global Look Press
Финансовые пирамиды в Липецке и "самолет Гагарина" в Волгограде: что обсудили в Сети
Фото в статье: depositphotos
Курица с пихтой, отбивные из индейки и рождественская буженина: топ-3 блюда на Новый год
Фото: Global Look Press
Тульский каток и аномальные морозы в Челябинске: что обсудили в Сети
sobesednik logo

"Путин скрытно намекнул на свой уход": Белковский о важном моменте на пресс-конференции

Политика
15:31, 21 декабря 2020

"Путин скрытно намекнул на свой уход": Белковский о важном моменте на пресс-конференции
Global Look Press
Global Look Press

В середине нынешнего года в России произошло голосование по поправкам в Конституцию, в результате чего действующий президент страны Владимир Путин получил возможность участвовать в президентских выборах 2024 года и руководить страной вплоть до 2036 года. Общество моментально разделилось на два лагеря: первые предполагали, что Путин не упустит такую возможность и останется на посту президента до 2036 года, другие утверждали, что сделано это лишь для того, чтобы не выглядеть в глазах элит «хромой уткой» и обеспечить спокойный транзит власти без элементов внутриэлитной борьбы.

Подобные разговоры усилились после большой пресс-конференции Владимира Путина, где среди прочих президент ответил на вопрос о том, собирается ли он участвовать в выборах 2024 года.

«Я пока не решил», – ответил президент, что вполне укладывается в стиль его поведения последних лет, когда решение президента по тому или иному вопросу оглашается лишь в самый последний момент.

Впрочем, данный ответ многих экспертов убедил в том, что Владимир Путин все-таки пойдет на очередной президентский срок, и объявит он об этом приблизительно за год до голосования. Но есть и другое мнение: глава государства намеренно держит элиты в состоянии неопределенности и на этом фоне готовит транзит власти. Известный политолог Станислав Белковский в интервью Наталье Влащенко обратил внимание на один важный момент, который может говорить о том, что Владимир Путин собирается покинуть пост президента и продолжить управление страной уже в другом качестве.

«Из пресс-конференции Владимира Путина я много нового не узнал, однако стоит все-таки обратить внимание на один момент: президент России подчеркнул, что следующий парламент будет каким-то образом контролировать следующего президента, то есть произойдет некоторая парламентаризация действующей системы в рамках нынешней Конституции, что в переводе с языка Путина на русский все-таки означает, что, вполне возможно, президент возглавит список партии «Единая Россия» на парламентских выборах, они получают две трети голосов и тогда будет реализовываться сценарий 2007-2008 годов. Все это скорее всего означает, что Владимир Путин уйдет в 2024 году», – рассказал Станислав Белковский.

Теги: #Путин #Правки в Конституцию #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля #Эхо Москвы #Белковский

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Николай Платошкин // Фото в статеь: стоп-кадры с YouTube

Политика

Андрей Кончаловский заявил о поддержке арестованного социалиста Платошкина
Христо Грозев и Алексей Навальный // Скриншот из Youtube

Политика

Один из предполагаемых убийц рассказал Навальному подробности операции. Яд наносили на трусы
Дмитрий Орешкин // стоп-кадр YouTube

Политика

Путин, бегство с тонущего корабля, предательство: Дмитрий Орешкин о транзите власти в России
Политика
Путин, бегство с тонущего корабля, предательство: Дмитрий Орешкин о транзите власти в России
"Путин скрытно намекнул на свой уход": Белковский о важном моменте на пресс-конференции
Валерий Соловей: в следующем году в России сменится власть
В защиту Платошкина: Кончаловский и Меньшов написали открытое письмо Путину
Общество
"Среди артистов лишь человек 100 могут откладывать на старость": как звезды помогают пожилым коллегам
На могиле умершего странной смертью экс-чиновника Собянина царит разруха
Как Путин прописал: снизились ли цены на продукты после втыка президента
Даже заводские упаковщики отдыхают на Канарах: Почему в Швеции нет плохой погоды
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

Культура и ТВ
"Хватит издеваться над семьей Баталова!": звезды призвали не порочить память артиста
Великая яичница: Как песня Yesterday стала самой популярной у The Beatles
Познер о закрытии "телестройки": "Неужели вы думаете, что я когда- нибудь смотрел "Дом-2"?
Иван Колесников: Во время самоизоляции каждый день готовил в казане на всю семью
Шоу-бизнес
Юморист Морозов объяснил шокировавший всех призыв сжечь Нагиева и Моргенштерна
"Случай редкий": Премьер Израиля записал Познера в евреи
Муцениеце не вернется к Прилучному, а Харламов найдет любовь: астролог о прогнозе на 2021 год
Инна Выходцева: Мордюкова любила мужа Гурченко

Здоровье
Тягать железо: ученые открыли секрет быстрого восстановления после операций для пожилых
Кормящим мамам посоветовали тоже пить молоко
Вирусолог оценил вероятность смерти из-за прививок от коронавируса
Ученые: от женского рака могут защитить контрацептивы
Туризм
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Алексей Косыгин // фото в статье: Global Look Press
Феномен Косыгина: как ему удавалось быть полезным при Сталине, Хрущеве и Брежневе
Фото: Global Look Press; в статье: ТАСС, соцсети
"В" значит... Владимир? "Собеседник" нашел подмосковный дворец, связанный с президентом
Фото: Global Look Press
Невзоров: Люди не поверят словам власти об опасности ковида – она слишком много врала
Фото: Юрий Феклистов
Фото с историей. Ефремов с юности интересовался политикой
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press
"Если тренер пьет водку, ты тоже будешь": Исинбаева объяснила отказ от тренерства
Валентина Титова // фото: скриншот с YouTube
Валентина Титова:
Тарковского воспели невесть за что. "Зеркало" снял Рерберг
Виталий Манский // фото: Андрей Струнин
Виталий Манский:
Есть в стране человек, который знает, куда в конечном счете идет Россия
Светлана Дружинина // фото в статье: АГН "Москва"
Светлана Дружинина:
Я прошла сложный путь отношения к Путину
Эдвард Станиславович – автор нескольких десятков книг // фото в статье: Андрей Струнин
Радзинский:
Сталин – огромное зло, но громадная фигура. А наша эпоха как-то сморщилась
Виктория Скрипаль // стоп-кадр: YouTube
Виктория Скрипаль:
По версии Навального, я последняя сволочь на этой земле
Фото: Global Look Press
Проклятье Бузовой: Дмитрий Тарасов снова безработный
Фото: Global Look Press
Разъехались из-за денег? Ида Галич впервые высказалась о расставании с мужем
Фото в статье: автор
"Отощал донельзя!": постаревший Леонтьев напугал зрителей (фото)
Портрет Ванги // Global Look Press
Тайна пяти двоек: обнародован пугающий прогноз ясновидящей Ванги на 22 декабря 2020 года
Лариса Долина // Фото: Андрей Струнин
Стилист Пугачевой назвал 65-летнюю Долину беременной
Как узаконить перепланировку квартиры
Владимир Чернигов // Фото: Global Look Press
В Мордовии школьников кормили картельным сговором
"Я бы пошел юнгой на корабль капитана Александра"
Садхгуру, духовный учитель Грефа//фото: скриншот YouTube
Массовый голод: духовный наставник Германа Грефа дал страшный прогноз на 2021 год
Фото: Instagram
Котики Эрмитажа получили завещание в евро
^