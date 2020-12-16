СМИ: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уйдет в отставку

В течение всего года отечественные эксперты говорили, что декабрь 2020 — январь 2021 будут ознаменованы серьезными кадровыми перестановками и громкими отставками в правительственных кругах.

В частности, не так давно сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров покинет свой пост, а его место займет глава СВР Сергей Нарышкин. Позднее СМИ рассказали о более глобальных перестановках в правительстве, которые ожидаются в виде отставки председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, повышении спикера Госдумы Вячеслава Володина и новом назначении руководителя Администрации президента Антона Вайно.

И пока экспертное сообщество бьется в догадках, когда же Владимир Путин приступит к реальным действиям, появились слухи про еще одну ожидаемую отставку. Как сообщают авторы популярного telegram-канала «Незыгарь», в ближайшие месяцы свой пост покинет председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а на ее место будет назначен Максим Орешкин. Что касается потенциального места работы Набиуллиной, то наиболее вероятным вариантом является ее возвращение в правительство.

«Около Кремля обсуждаются слухи и том, что пост главы ЦБ через несколько месяцев покинет Эльвира Набиуллина. Наиболее вероятный вариант ее трудоустройства — возвращение в правительство. Помимо этого, не исключен ее переход на высокую должность в МВФ или Совфед. Однако против такого развития событий играет гражданство Норвегии, которым обладают дети ее супруга — ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова. Также говорят о том, что на посту председателя ЦБ Набиуллину сменит Максим Орешкин», — пишут авторы канала.

Стоит отметить, что об отставке Эльвиры Набиуллиной еще в ноябре говорил политолог Валерий Соловей. В интервью изданию «Бизнес Online» он рассказал, что в январе 2021 года председателя ЦБ отправят в отставку.

«Вскоре после нового года Эльвира Набиуллина уйдет в отставку, потому что Владимир Путин обнародует свои планы транзита именно в январе. Транзит власти будет сопровождаться массовыми кадровыми перестановками. Ожидаются очень серьезные изменения», — сообщал Валерий Соловей.