Новым главой МИД РФ станет Нарышкин? СМИ нашли новые признаки скорой перестановки и ухода Лаврова

Всего несколько недель тому назад появились первые слухи о том, что глава МИД России Сергей Лавров в скором времени может покинуть свой пост. Между тем изначально такие выводы экспертов основывались на предполагаемых планах президента Владимира Путина ввести главу российской дипломатии в состав Совфеда по президентской квоте, а потому разговоры об этом усилились в преддверии встречи главы государства с сенаторами.

Как бы там ни было, но та самая встреча давно миновала, никаких перестановок во внешнеполитическом ведомстве не последовало, а об отставке Лаврова продолжают говорить все чаще представители самых разных информационных пулов. Более того, теперь СМИ заговорили и о реальном кандидате на должность главы МИД России, который может оказаться в кресле Лаврова уже в ближайшем будущем. Как выяснилось, речь может идти о нынешнем главе службы внешней разведки страны Сергее Нарышкине.

Одними из первых версию о Нарышкине как о будущем министре иностранных дел высказали авторы популярных Telegram-каналов.

«Сегодня Сергея Нарышкина в экспертных кругах уже начали называть вторым Евгением Примаковым. Фактически, он на данный момент является лидером партии ветеранов, данная позиция долго оставалась вакантной после смерти Примакова, и унаследовать ее не удалось ни Чемезову, ни Фрадкову. Наследником в итоге стал именно Нарышкин», – пишет «Незыгарь».

При этом отмечается, что в целом кандидатура Сергея Евгеньевича вполне вписывается в текущую идеологию. Опытный представитель разведсообщества, возглавляющий Историческое общество, занимавший при премьере Медведеве пост главы комиссии по формированию международного имиджа страны. Кроме того, отмечается и наличие давних контактов между Нарышкиным и текущим премьером Мишустиным. Наконец, подчеркивают эксперты, Сергей Евгеньевич на данный момент входит в число тех, кого принято называть «ближайшим окружением Путина». Впрочем, как считают авторы канала, многое в будущей политической судьбе Нарышкина будет зависеть от результатов по Беларуси.

А вот Telegram-канал «Скипетр» и вовсе видит в активности Сергея Нарышкина прямое свидетельство того, что его в скором времени должны назначить на должность в МИД.

«Судя по его внешнеполитической активности, слухи о его скором назначении главой МИД имеют под собой все основания. Тем более, что у кандидата довольно солидный послужной список. Он вполне готов к этой роли», – резюмируют авторы канала.