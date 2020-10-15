СМИ назвали пять кандидатов на пост главы МИД России на смену Лаврову

Уже несколько недель прошло с того момента, когда в российской прессе и экспертных кругах впервые заговорили о возможной отставке главы российского МИД Сергея Лаврова. Произошло это накануне встречи президента Владимира Путина с членами Совета Федерации, в рамках которой глава государства должен был впервые воспользоваться своим правом назначать некоторых сенаторов.

С тех пор об истории с возможным переходом Лаврова в Совфед и «миграции» официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в Госдуму как-то забыли. Между тем, как пишут авторы популярного Telegram-канала «Незыгарь» со ссылкой на собственные источники, отставка обросшего семейными заботами и растерявшему былые политические козыри Сергея Лаврова с должности главы МИД России все еще актуальна. Более того, журналисты отмечают, что на данный момент на позицию, которая в будущем может освободиться, рассматриваются сразу пять кандидатов.

В их числе источники канала называют главу СВР, которое поддерживают «заслуженные Ленинградские наставники» и ближневосточное лобби. Кроме того, в числе кандидатов якобы значится и имя Дмитрия Козака, которое источники называют здоровым консенсусом «Партии Служения». Имена остальных трех кандидатов «Незыгарь» не озвучил, назвав их двумя высокопоставленными сотрудниками Министерства иностранных дел и личной креатурой президента.

Что же касается кандидатур Сергея Иванова и Валентины Матвиенко, то они, по данным авторов канала, не прошли силовой кастинг, а все остальные кандидаты растеряли доверие в условиях пандемии.