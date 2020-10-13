Медведев возвращается в игру: политолог указал на неожиданные изменения в российской политике

О том, что бывшего российского премьер-министра Дмитрия Медведева многие рано «списали со счетов», неоднократно высказывались многие политологи. Во-первых, отмечалось, что Медведев фактически остается единственным человеком в России, которому действующий президент Владимир Путин полностью и безоговорочно доверяет, поскольку тот не единожды доказывал главе государства свою лояльность и исполнительность в ряде ключевых для Путина вопросов.

Кроме всего прочего, говорилось и о том, что позиции бывшего главы правительства во властной вертикали пусть и ослабли после громкой отставки в начале 2020 года, но все же не опустились до нулевых значений и даже имеют все шансы на будущий рост, о чем свидетельствуют и действия самого Дмитрия Анатольевича.

Первой его попыткой дать толчок своей политической карьере стало недавнее заявление о необходимости обсудить возможность введения в России безусловного базового дохода. К слову, эту инициативу экс-премьера многие не оценили, назвав ее не очень уверенным популизмом в попытке снова актуализировать свою значимость. Позднее появились разговоры о том, что в политическом будущем Медведева есть немало реальных светлых пятен на фоне относительно успешного для «Единой России», которую он по-прежнему возглавляет, единого дня голосования. Теперь у экспертов появились новые поводы утверждать, что Дмитрий Анатольевич постепенно рвется вверх по карьерной лестнице.

К примеру, как пишет политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале «Политджойстик», политическая карьера Медведева снова пошла вверх. К такому выводу эксперт пришел на основании того, что Медведеву в Совбезе, должность в котором многие ошибочно сочли «ссылкой», уже получил в свое распоряжение довольно серьезные рычаги влияния.

«Карьера Дмитрия Медведева снова пошла вверх и заметная очевидная подготовка к публичному реваншу. Занимая должность заместителя главы Совета Безопасности России, которым руководит президент Владимир Путин, Медведев сумел забрать под свой контроль две очень важные управленческие темы. Во-первых, это ликвидация экологических катастроф, которой прежде руководил Сергей Иванов, а во-вторых еще и вопрос о создании национальной системы защиты от новых инфекций, которой ранее заведовал мэр Москвы Сергей Собянин через Госсовет.

Однако Медведев повысил ставки по обеим этим темам на системный уровень, что позволяет управлять уже не теоретическими рассуждениями экспертных кругов, а оказывать непосредственное влияние на федеральную политику и проведение мероприятий по ее реализации, в том числе через бюджеты и кадровые решения», – пишет Марат Баширов.