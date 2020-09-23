"Началось": Венедиктов обратил внимание на важное событие на фоне слухов об отставке Лаврова

Не так давно в экспертной среде началась новая оживленная дискуссия, которая затрагивает довольно важный аспект во внутреннем политическом устройстве России и имеет прямое отношение к тому, каким образом в будущем может быть сформирована новая вертикаль власти в стране. Дело в том, что в планах Кремля по переформатированию власти и перераспределению властных полномочий сегодня практически никто не сомневается, открытым остается лишь вопрос о конкретной конфигурации.

Подогреть дискуссию помогли и слухи о возможной отставке главы МИД России Сергея Лаврова, которому отныне прочат место в Совете Федерации. Впрочем, официального подтверждения перехода Лаврова из МИД в верхнюю палату парламента многие ожидали уже сегодня, поскольку именно 23 сентября российский президент Владимир Путин решил провести встречу с членами Совфеда, в рамках которой должен был воспользоваться своим правом назначать ряд сенаторов. Последнее глава государства получил еще в 2014 году, но так ни разу и не воспользовался им за прошедшие годы. Как бы там ни было, но «отставка Лаврова» так и осталась в статусе слуха, а вот определенные изменения все же произошли.

И на эти изменения, как отмечает известный российский журналист и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, на фоне слухов о возможной отставке главы российской дипломатии следовало бы обратить особенное внимание, поскольку к ним причастны весьма интересные личности.

«Возможный переход Сергея Лаврова? Да, какие-то перестановки в течение года обязательно будут. Первые мы уже увидели, они начались: сегодня два человека стали первыми заместителями Матвиенко — председателя Совета Федерации. Один из них — известный многим господин Турчак, генсек "Единой России", стал первым замом третьего человека в государстве.

Второй — менее известный общественности Андрей Яцкин, которого я еще помню в должности помощника премьер-министра Степашина в 1999 году. Он всегда работал в правительстве, был помощником Владимира Путина, занимал многие другие должности, и в конце концов сегодня стал первым замом Матвиенко. Обратите на него внимание. В отличие от крикливых политиков, Яцкин чрезвычайно внимательный и ответственный чиновник.

Это очень важно на фоне слухов о переходе Сергея Лаврова», — заявил Венедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».