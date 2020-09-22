Кто придет вместо Лаврова: Делягин об отставке главы МИД РФ

Слухи о возможной отставке главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и его переводе в Совет Федерации стали для многих неожиданностью. Как только в экспертной среде и прессе заговорили о планах президента России Владимира Путина провести встречу с полным составом верхней палаты парламента страны и грядущих перестановках, многочисленные политологи тут же принялись давать оценку потенциальному переформатированию.

Причем оценки эти нередко масштабируются в потенциальное противостояние элит и борьбу за власть в стране. Дескать, переход Лаврова в Совфед связан с наделением парламента новыми функциями в преддверии создания Госсовета, который в будущем станет центральным органом власти в стране.

Между тем, как считает известный российский экономист Михаил Делягин, у потенциальной отставки Сергея Лаврова из внешнеполитического ведомства могут быть совсем другие, куда более «приземленные причины». Отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции «Аврора», эксперт отметил, что Сергей Викторович уже довольно долго занимает свой пост, причем оценку его работе в роли главы российской дипломатии Делягин дает самую негативную, называя нынешнее положение дел в МИД РФ «катастрофой».

«Сергей Лавров, действительно, очень долго сидит на своем посту. Лавров – могильщик российской дипломатии, не хуже Игоря Иванова.

Сейчас МИД России – это катастрофа, и нынешнего министра иностранных дел пора убирать. Другой вопрос: кого поставят на его место? Если поставят какого-нибудь Нарышкина, то можно будет с любопытством посмотреть, что из этого получится.

Но могут поставить и человека, который окажется гораздо хуже предшественника, и тогда мы столкнемся с еще большей катастрофой и бедой», – отметил Делягин.