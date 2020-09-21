"Новый МИД с новыми правилами игры": Эдвард Чесноков о возможном уходе Сергея Лаврова

Всего пара дней прошло с момента, как российское информационное пространство взорвала новость о возможном переходе главы МИД России Сергея Лаврова на новую должность. Более того, эти слухи связали с недавним решением Путина провести встречу со всеми членами Совета Федерации, куда отныне и сватают главу российской дипломатии.

Между тем, далеко не все эксперты придерживаются мнения о том, что информация об уходе Лаврова из МИД свидетельствует только о том, что Сергею Викторовичу в структуре российской власти уготована иная роль. Более того, существует мнение, что речь может быть не столько о снятии Лаврова с должности главы Министерства иностранных дел, сколько о переформатировании работы внешнеполитического ведомства.

К примеру, как пишет популярный Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на блогера и журналиста Эдварда Чеснокова, в нынешних реалиях появление такой информации может означать все, что угодно. Между тем подчеркивает Чесноков, новый МИД РФ должен будет уйти от бесконечных извинений и опровержений.

«Новый МИД должен будет перенести игру непосредственно на поле противника, поскольку ни одно сражение еще не выигрывалось в обороне», — утверждает Чесноков.

Между тем блогер отмечает, что за последние 25 лет из России в оффшоры был выведен примерно триллион долларов. И сделали это, напоминает Чесноков, вполне конкретные люди, а все транзакции проводились через конкретные банки. И теперь это может лечь в основу новой обвинительной политики ведомства. Кроме того, автор уверен, что новый МИД будет играть по совершенно иным правилам.

«Новый МИД сделает из России ковчег. Каждый кондитер, которого уволили из-за отказа печь торт для свадьбы геев, каждый многодетный отец из Германии, детей которого заставляют посещать уроки секс-просвещения, смогут рассчитывать на убежище в России. Новый МИД будет также работать с оппозицией в других государствах. А еще новый МИД поможет каждому, кто считает себя русским, вернуться домой, просто заполнив форму на сайте», — подытожил журналист