Отставка Матвиенко, повышение Володина: СМИ о возможных перестановках в правительстве

О приближающейся кадровой перестановке в российском правительстве, которая может затронуть в том числе и премьера Михаила Мишустина, в экспертной среде говорят уже не первый месяц. Аргументы в пользу этой версии приводились самые разные, однако о том, какими будут контуры грядущей «перестройки» в рядах федеральных чиновников, до сих пор не может отчетливо рассказать никто.

Вообще, грядущие перестановки большинство политологов связывают с началом процесса транзита власти в стране, в котором, похоже, многие уже даже не сомневаются. Отмечается лишь, что российскому президенту Владимиру Путину и его окружению под грядущий транзит необходимо сформировать не просто стабильный переходной костяк из министров и чиновников другого ранга, но еще и поставить на ключевые посты тех, кому можно безоговорочно доверять в рамках проводимой «операции».

Теперь же сообщается, что транзит власти в России будет сопровождаться не только серьезной сменой едва ли не всего состава Кабинета министров, но еще и заметными изменениями в руководстве Администрации президента и обеих палатах парламента.

Как пишет популярный Telegram-канал «Кремлевский мамковед», начало транзита ознаменуется изменениями в руководстве Государственной думы, Совфеда и Кремля.

«По данным источников, сейчас рассматривают конфигурацию, согласно которой, позиции спикера Госдумы Вячеслава Володина будут усилены, а сам он переместится на должность первого зампреда Госсовета, который возглавит сам президент Путин. Глава Совфеда Валентина Матвиенко с сохранением всех привилегий будет отправлена на почетную пенсию, а ее кресло достанется нынешнему главе Администрации президента Антону Вайно. Место, которое освободит Вайно, будет передано Сергею Кириенко», – пишут авторы канала, подчеркивая, что окончательное решение по этому поводу в Кремле будет принято немногим позднее.