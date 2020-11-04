Вероятность высока: СМИ сообщили о скорой отставке Мишустина

Нынешний глава российского правительства Михаил Мишустин, как до сих пор считают многие эксперты, был возведен в пока еще новую для себя должность, сменив на этом посту в начале 2020 года Дмитрия Медведева, с прицелом на будущую работу с «новой нефтью» – людьми. Речь, разумеется, о повышении собираемости налогов, что для бывшего главы ФНС и опытнейшего налоговика в принципе должно было стать вполне решаемой задачей.

Проблема нахождения Мишустина в кресле председателя Кабмина заключается в том, что на его долю едва ли не сразу же выпало огромное количество испытаний в виде обрушения цен на нефть, пандемии коронавируса, только усугубившие и без того тяжелую ситуацию, в которой российская экономика оказалась из-за многолетнего внешнего давления. Иными словами, нет ничего удивительного в том, что в последнее время вокруг персоны Мишустина ходят многочисленные слухи о его возможной отставке. И дело не только в смене приоритетов с точки зрения социально-экономической политики государства, но еще и в том, что Россия стоит на пороге больших перемен, а потому глава государства Владимир Путин нуждается в главе правительства, которому сможет полностью доверять. Доверия же к нынешнему премьеру, уверены политологи, президент особо не испытывает.

К примеру, как пишут авторы популярного Telegram-канала «Кремлевский мамковед», отставка Михаила Мишустина с поста премьера уже даже не рассматривается как слух. По информации журналистов, о скором переформатировании правительства уже заявляют источники, близкие к Кремлю, связывая предстоящие кадровые перестановки с приближением транзита власти.

«Перед активным запуском процесса транзита власти, который должен прийтись на начало 2021 года, в Кремле готовятся к очередным правительственным перестановкам. Об этом совсем недавно было сообщено в узком кругу, а само начало перестановок запланировано на дни после январских каникул.

Не исключена вероятность, что изменения коснутся не только отдельных министров, но и самого премьера Михаила Мишустина, который отправится в отставку по инициативе президента. Путин тем самым разобьет надежды отдельных персон, которые пытаются протолкнуть Мишустина на роль преемника. Однако премьер-министр хорош лишь в качестве системного интегратора, в то время как роль антикризисного менеджера – не его. Впрочем, определяющим фактором смены главы правительства станет недостаточный уровень доверия к его персоне со стороны самого президента, что является чрезвычайно важным в условиях транзита.

По задумке новый глава Кабмина должен будет соответствовать трем конкретным критериям: обладать высоким кредитом доверия у Путина, иметь богатый опыт работы в правительстве и быть способным работать в условиях серьезного кризиса. Одним из реальных кандидатов на освобождающуюся должность в актуальной конфигурации рассматривается Алексей Кудрин. Тем более, что эксперты в последнее время отмечают заметное усиление позиций главы Счетной палаты», – пишут авторы канала.