Путин назовет имя заказчика убийства Немцова? Песков озадачил журналистов странным заявлением

Накануне недавно анонсированной масштабной пресс-конференции российского президента Владимира Путина в обществе и прессе зреет интерес ко многим темам, которые могут быть подняты в рамках этого мероприятия. К слову, неподдельный интерес вызывает и сама конференция, о проведении которой неожиданно объявили всего пару недель тому назад, хотя прежде активность главы государства была сведена к минимуму, ведь Кремль ранее заявлял даже об отмене традиционного послания президента Федеральному Собранию.

Как бы там ни было, но теперь журналисты изо всех сил пытаются уточнить любые доступные подробности о предстоящем «разговоре» Путина с их коллегами и населением страны. И если превалирующими темами в последнее время называли «коронакризис», рост цен и исполнение социальных обязательств перед гражданами, то к их числу неожиданно добавился такой пикантный и отчасти забытый многими вопрос, как расследование убийства известного российского оппозиционера Бориса Немцова.

Впрочем, возродить тему удалось самому президенту. Важно отметить, что еще 10 декабря во время встречи с членами СПЧ Путин заявил о возможной «доработке» в расследовании убийства политика, отдельно подчеркнув, что с этим преступлением «в целом уже все понятно», поскольку удалось найти не только исполнителей, но и заказчиков.

«Убийство Немцова я еще совсем недавно обсуждал с коллегами, этот вопрос нужно дорабатывать. Но в целом все уже понятно, найдены и исполнители, и заказчики», – отмечал глава государства.

Разумеется, свое заявление Владимир Владимирович сделал, не называя конкретных имен, что сразу же подогрело интерес к теме. Журналисты даже поспешили поинтересоваться у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, когда общественности озвучат результаты расследования, с которым, по словам президента, все «ясно». Вот только представитель Кремля последовал примеру своего непосредственного начальника, тактично уклонившись от прямого ответа и, по большому счету, сделав довольно странное заявление, которым озадачил представителей прессы.

По словам Пескова, этот вопрос следовало бы адресовать самому главе государства в рамках ежегодной пресс-конференции, которая состоится уже 17 декабря.

«Нет, я не мог бы уточнить. Впереди большая пресс-конференция, вы можете об этом спрашивать», – заявил пресс-секретарь главы государства. Отдельно он напомнил, что во время заседания СПЧ президент сам сказал, что знает, кто был заказчиком убийства Бориса Немцова, однако добавил, что «раскрыть эти слова» не может.

Расценивать заявления Пескова в данном случае можно как угодно, однако не исключено, что уже 17 декабря, если до Путина удастся пробиться хотя бы одному из журналистов или граждан с соответствующим вопросом, общественность вполне сможет услышать более детальную информацию вместе с именами.