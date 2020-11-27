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Любовница Бориса Немцова Дурицкая ушла от ответа о заказчике убийства политика

Политика
21:56, 27 ноября 2020

Любовница Бориса Немцова Дурицкая ушла от ответа о заказчике убийства политика
Анна Дурицкая // Фото: скриншот с YouTube
Анна Дурицкая // Фото: скриншот с YouTube

Возлюбленная Немцова, которая была с ним в момент убийства, впервые дала большое интервью.

Анна Дурицкая ответила на вопросы украинского журналиста Дмитрия Гордона. Это первое интервью девушки, которая после убийства Немцова словно в реку канула. Ответы девушки звучали словно заученные, создается впечатление, что они были отрепетированы. В комментариях к интервью пишут, что смотреть на Дурицкую намного приятнее, чем ее слушать.

Гордон озвучил Дурицкой вопрос, которым с самого начала задавалась российская пресса: почему убийца оставил ее в живых. Есть люди, которые уверены в причастности Анны к убийству, в том что именно она вывела Немцова на мост под пули.

«Сначала я думала, что меня оставили в живых, чтобы обвинить в причастности к преступлению, – ответила Дурицкая. – Но потом я поняла, что это сделали для того, чтобы СМИ могли разнообразить версии об убийстве «украинским следом» и убийством на почве ревности. Я понимаю, что меня могли устранить, и от этого у меня очень нехорошие ощущения».

Заказчиков убийства она не стала обсуждать: «Ответ на вопрос, кто заказал убийство, уже не поможет ни Борису, ни следствию». Интересно, что Гордон не задал вопрос об эскорте, которым, по сведениям СМИ, занималась Дурицкая. Версия о случайном романтическом знакомстве девушки с политиком в Турции его вполне устроила.

Анна объяснила, откуда у нее 4 квартиры, которые нашли российские журналисты. «В 2014 году Борис предложил мне зарабатывать на инвестициях в недвижимость и от моего имени вложил деньги в квартиры в строящихся домах. Право собственности на них я получила только после его смерти».

На вопрос, чем Дурицкая занимается сейчас, она ответила, что ведет блог, пишет о моде. Вряд ли он может быть источником дохода. В Instagram Дурицкой всего 68,5 тыс. подписчиков. Анна пишет о дорогих вещах, ее фото такие же, как и у всех моделей-инстаграмщиц. Дурицкая любит путешествовать: в апреле была в Париже, в феврале – в Доминикане… В 2018 году она приняла участие в конкурсе «Мисс Украина Вселенная — 2018», где стала третьей вице-мисс. Конкурс проходил в роскошном отеле, где любили встречаться Немцов и его пассия.

Теги: #Немцов

Рубрика: Политика

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Анна Дурицкая // Фото: скриншот с YouTube

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