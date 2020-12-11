На пресс-конференцию к Путину в этом году попадут лишь 744 журналиста

На пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным, которая в этот раз пройдет в онлайн-формате, аккредитовано в 2,5 раза меньше журналистов, чем в прошлом году, пишет «Росбалт».

На сайте Кремля опубликован список из всего лишь 774 человек. В прошлом году в нем было 1 895 представителей СМИ.

В этом году Владимир Путин будет общаться с прессой по прямой трансляции из своей резиденции в Ново-Огарево. Пресс-конференция пройдет 17 декабря.

Также для граждан доступно для скачивания приложение «Москва – Путину», в котором они смогут задать вопрос президенту. Волонтеры, сортирующие вопросы, отмечали, что чаще всего граждане спрашивают о пенсиях, переходе на дистанционное образование у школьников и о правах дольщиков.