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Чубайс – "своеобразный Навальный", а Куликов – очередной "человек в погонах"

Политика
06:02, 08 декабря 2020
«Собеседник» №47-2020

Чубайс – "своеобразный Навальный", а Куликов – очередной "человек в погонах"
Чубайс пост сдал... // фото: АГН "Москва"; в статье: Global Look Press
Чубайс пост сдал... // фото: АГН "Москва"; в статье: Global Look Press

Вместе с экспертами Дмитрием Орешкиным, Андреем Нечаевым и Алексеем Мухиным сравниваем бывшего и нынешнего глав «Роснано».

На прошлой неделе свершилось то, о чем говорили примерно в течение месяца. Правительство окончательно утвердило досрочную отставку человека-эпохи Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано», на котором он находился 12 лет. Его сменит «человек Чемезова» Сергей Куликов. Что тоже, без сомнения, веяние эпохи, но уже другой.

...Куликов пост принял

В чем виноват Чубайс?

Хотя отставка Чубайса и не стала большой неожиданностью, некоторые странности в этом деле все-таки бросаются в глаза. Объявляя о кадровой перестановке, Владимир Путин ни разу не назвал ФИО чиновника, как будто он увольнял Навального. Никаких внятных обоснований отставки приведено не было, и лишь Дмитрий Песков, по словам шефа, «иногда несущий пургу», заявил, что это «простая ротация». Странно, что никто не сказал, что Анатолий Борисович еще в июне достиг предельного возраста нахождения на госслужбе – 65 лет.

– Понятно, что отставка не инициатива Чубайса, – поделился с нами политолог Дмитрий Орешкин. – Потому что есть ощущение, что дела у Анатолия Борисовича в последнее время шли неплохо. Были налоговые поступления от его стартапов, и все было ничего.

С этой точкой зрения не согласен экс-министр экономики Андрей Нечаев.

– В кремлевской элите все время присутствует борьба за влияние, – отмечает он. – А сейчас параллельно идет кардинальная реформа институтов развития. Часть из них ликвидируется, а конкретно «Роснано» решено передать в ведение Внешэкономбанка. Такое решение вряд ли могло порадовать Анатолия Борисовича. Поэтому я не исключаю, что это отчасти и его инициатива. А с другой стороны, господин Чемезов таким образом пытается повысить свое влияние, пролоббировав кандидатуру человека, который много лет проработал с ним в «Ростехе». Де-юре повышается и влияние главы ВЭБ Игоря Шувалова, де-факто – через менеджмент – экономические, финансовые и прочие возможности Чемезова.

По мнению политолога Алексея Мухина, отставка Чубайса последовала по вполне понятным земным причинам.

– Реформа, которую затеял Мишустин по поручению Путина, касалась в том числе и ликвидации финансовых черных дыр в бюджете, – говорит он. – Потому что, если бюджет еще несколько лет назад мог такое себе позволить, так как был профицитным, то теперь он стал дефицитным. И полагаю, правительство теперь не может позволить себе такие масштабные неоправданные траты. За красивыми отчетами – а тот же «Роснано» прекрасно умеет отчитываться: в громадных фолиантах, где множество цифр и т.д. – на самом деле нет ничего. Оглянувшись вокруг, мы видим, что ничего из того, для чего «Роснано» был создан, а именно – для технологического прорыва, не произошло. И естественно, возникли вопросы к главе этой уважаемой структуры Анатолию Чубайсу: а собственно, деньги где? И как результат – скоропостижная отставка. В слухи о ней, я думаю, до конца не верил и сам Анатолий Чубайс, привыкший к тому, что мировые финансовые центры, как правило, защищают его. Он такой своеобразный Навальный, хотя по масштабу бедствия для России это несравнимые фигуры.

Любопытно, что наряду с Алексеем Мухиным Чубайса сравнил с Навальным и политолог Кирилл Рогов, правда, в несколько ином контексте.

«Посмотрите какую-нибудь хронику с Чубайсом начала 90-х – рыжим, длинношеим, кадыкастым, – там все понятно, – написал он в своем фейсбуке. – Чубайс – это Навальный вчера. Та же вера в прекрасную Россию будущего, решительность и бесстрашие».

Алексей Навальный

Отжим либералов

Дмитрий Орешкин обращает внимание на странность: при отставке Чубайса не соблюден ни один сопровождающий подобное событие бюрократический ритуал.

– Обычно людей такого масштаба сначала переводят на другую работу, – поясняет он. – Путинская фишка заключается в том, что человека сперва надо отодвинуть от «группы поддержки» (впрочем, у Чубайса ее не было), а потом уже уничтожать. Опасных и влиятельных соперников Путин нейтрализует в виде двухходовки. Переводит, возможно, даже с повышением, а потом додавливает. Но сейчас про новую должность Чубайса вообще не было никаких разговоров, и мне кажется, никакой задачи, подходящей Чубайсу по масштабу, Путин ему давать не будет. 

Конечно, Чубайс получил символический пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. И даже выстрелил по этому поводу из гаубицы в Петропавловской крепости. Однако ни реальных полномочий, ни тем более финансов новая должность ему не даст.

По мнению Дмитрия Орешкина, уволив Чубайса, Владимир Путин совершил демонстративный акт.

– Это продолжение типичной путинской неторопливой политики выжимания из власти «системных либералов», – говорит Орешкин. – Из них сейчас там остались только Кудрин да Силуанов. Кого-то посадили, кого-то вытеснили за рубеж, кто-то сам ушел. Вопрос, долго ли в таком случае осталось Кудрину, сложный. Он, с одной стороны, личный друг Путина, с другой – вызывает оскомину своими постоянными попытками проконтролировать, кто сколько государственных денег «освоил». Думаю, что с уходом Чубайса мы можем говорить про уход эпохи. Понятно, что это фигура символическая. Но это не значит, что Путин уже чувствует себя достаточно сильным, чтобы не обращать внимания на реакцию Запада и либеральной общественности. Ему нужны люди, которые слушаются и берут под козырек. Кстати говоря, Чубайс был вполне лоялен по отношению к Путину. Даже подчеркнуто лоялен. Но все равно у него есть некоторый шлейф свободы. И Путин перешел уже к символическим акциям. И мы уже можем говорить, что цикл закончен и мы вернулись к брежневской стабильности, когда развития и эволюции нет, никаких особенных массовых репрессий нет, но если кто-то высовывается, его сразу принимают на нары. То есть мы благополучно перешли в ситуацию квазибрежневского застоя с железным занавесом, изоляцией от информационного влияния чуждого нам Запада и пропагандированием собственного исторического пути, который, правда, непонятно, что из себя представляет. Ожидать каких-то прорывов нет оснований. А есть основания ожидать дальнейшего плавного спуска под горку. Ну, естественно, на фоне обвинений Чубайса, который виноват во всем.

Чего ждать от Куликова?

Сменщика Чубайса Сергея Куликова, выпускника Военной академии Генштаба, политолог Алексей Мухин охарактеризовал как «известную личность» и «хорошего управленца».

– Но сейчас важно смотреть на то, какую команду он приведет с собой, – отмечает эксперт. – Этим людям придется полностью вычищать «авгиевы конюшни», которые забиты людьми, умеющими осваивать средства, но не умеющими давать результат. Поэтому не особенно важно, кто такой Сергей Куликов. Важно, кого он с собой приведет. Пока на этот счет никаких предположений нет. И полагаю, для Куликова все это тоже было достаточно неожиданно.

По мнению Дмитрия Орешкина, Куликов – очередной «человек в погонах».

– Он классово близкий Владимиру Владимировичу, ему дали приказ – он будет выполнять, – полагает Орешкин. – Насколько эффективно? Не думаю, что эффективнее Чубайса. Ведь проблема модернизации, нано- и высоких технологий зависит не от человека, который этим управляет, а от культурной среды, которая либо поддерживает какие-то инновации, либо их затаптывает. Наша среда скорее затаптывает, потому что в ней люди конкурируют не за качество продукции, а за допуск к государственным ресурсам.

– Это общий тренд последних лет, когда к руководству самыми разными секторами экономики, и иногда довольно неожиданно, приходят представители силового блока структур, – добавляет Андрей Нечаев. – Этот случай не выпадает из него.

Цифра

1.074.112.555 рублей заработал в «Ростехе» Куликов только за 2013–2016 годы.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2020 под заголовком «"Роснано" взяли под козырек».

Теги: #Чубайс

Рубрика: Политика

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