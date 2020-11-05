Лукашенко запретил врачам возвращаться в Беларусь. Это противоречит Конституции

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал правительство принять меры, которые не позволят выехавшим из страны врачам возвращаться в Беларусь. По сути это напрямую противоречит Конституции Республики

По его словам, врачи для борьбы с коронавирусом нужны и в Беларуси, несмотря на то, что, например, в Польше за их услуги платят больше. При этом несколько месяцев до начала массовых Лукашенко полностью отрицал коронавирус и не вводил никаких ограничений в связи с ним:

«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — приводит его слова Telegram-канал «БелТА».

Он отметил, что это якобы не угроза, а прямое указание кабинету министров.

Запрет на въезд в страну гражданам напрямую противоречит статье 30 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно».

Кроме того, отметим, что в статье 10 Основного закона государства прописана и невозможность отобрать гражданство белоруса: «Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство».

Ранее Лукашенко уже нарушал Основной закон страны, когда в Беларусь не пускали студентов, возвращающихся с учебы или главу Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича, которого Лукашенко позднее обвинил в работе на Польшу, что, впрочем, не являлось бы достаточным основанием для запрета на въезд.