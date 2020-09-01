Лукашенко заявил, что лидер белорусских католиков выезжал в Польшу за "заданием"

Александр Лукашенко рассказал, почему главе католической церкви в Белоруссии запретили въезд в страну.

Накануне, 31 августа, глава Римско-католической церкви в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич (митрополит Минско-Могилевский), который возвращался из зарубежной поездки, не смог попасть в Республику – ему отказали во въезде на границе без объяснения причин.

По утверждению Лукашенко, в Польшу Кондрусевич ездил «на консультации» и за неким заданием. Президент пояснил, что митрополит, «получив определенные задачи, возвращался Беларусь, и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России». Президент отметил, что архиепископ был не единственным задержанным.

Сообщается, что сейчас архиепископа проверяют на предмет наличия иностранного гражданства. «Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он – главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», – сказал Лукашенко, добавив, что все въезжающие в страну и выезжающие из нее отслеживаются «внимательнейшим образом».

Ранее Кондрусевич рассказал, что силовики заблокировали Красный костел в Минске, нарушив тем самым право граждан на свободу вероисповедания. По словам же Лукашенко, представители ОМОНа защищали от толпы митингующих посетителей храма. Также президент заявил, что не отдавал распоряжения закрывать костелы.