Главу католической церкви Беларуси не пустили в страну, хотя он её гражданин

Главе Римско-католической церкви в Беларуси Тадеушу Кондрусевичу не удалось попасть в Республику. Он покидал страну с зарубежной поездкой, однако, когда митрополит Минско-Могилевский хотел вернуться, на границе ему в этом отказали.

Как объяснил генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, пограничники не сообщили, по какой причине Кондрусевича не пускают в Беларусь. Он также отмечает, что глава католиков является гражданином Республики.

Инцидент произошел во время перехода границы в районе Кузница — Белосток — Брузги.

Ранее Кондрусевич приходил молиться к стенам изолятора в переулке Окрестина в Минске, откуда приходят сообщения о наиболее страшных пытках. Он также призывал руководство страны пойти на диалог с гражданским обществом и остановить насилие.