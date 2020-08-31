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Главу католической церкви Беларуси не пустили в страну, хотя он её гражданин

Политика
17:59, 31 августа 2020

Главу католической церкви Беларуси не пустили в страну, хотя он её гражданин
Тадеуш Кондрусевич в 2015 году // Фото: Global Look Press
Тадеуш Кондрусевич в 2015 году // Фото: Global Look Press

Главе Римско-католической церкви в Беларуси Тадеушу Кондрусевичу не удалось попасть в Республику. Он покидал страну с зарубежной поездкой, однако, когда митрополит Минско-Могилевский хотел вернуться, на границе ему в этом отказали.

Как объяснил генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, пограничники не сообщили, по какой причине Кондрусевича не пускают в Беларусь. Он также отмечает, что глава католиков является гражданином Республики.

Инцидент произошел во время перехода границы в районе Кузница — Белосток — Брузги. 

Ранее Кондрусевич приходил молиться к стенам изолятора в переулке Окрестина в Минске, откуда приходят сообщения о наиболее страшных пытках. Он также призывал руководство страны пойти на диалог с гражданским обществом и остановить насилие.

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Политика

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