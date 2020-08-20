Сын Чемезова, спрос на нефть и события в Беларуси. Главное к утру 20 августа

Несовершеннолетний сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова за 2019 год заработал 18,7 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет компании. Доход в пресс-службе госкорпорации объяснили его профессиональной спортивной карьерой в аквабайкинге. Также он запустил линию модной одежды под брендом TSCH. Её показ прошел в прошлом году в «Москва-сити». Сам Чемезов заработал 403,2 млн, а его жена — 1,49 млрд.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что спрос на рынке нефти восстановился до уровня в 90% от докризисного, передает ТАСС.

Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин заявил, что ещё до начала протестов Лукашенко перестал понимать, состояние белорусского общества, сообщает Znak.com. Волошин заявил, что белорусы поразили весь мир своим ненасильственным протестом, а силовики свой жестокостью:

«Я не понимаю этого зверского отношения силовых структур к участникам протестов. Это за гранью добра и зла. Какое-то гестаповское зверство по отношению к соотечественникам. У людей опьянение кровью. Нарушены все мыслимые и немыслимые статьи Уголовного кодекса».

Тем временем глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич помолился перед стенами изолятора в переулке Окрестина в Минске, который известен наиболее жестокими пытками над задержанными.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ведомство подготовило список из 32 официальных лиц Беларуси, которым будет запрещено въезжать в страну, пишет TUT.BY. «Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное — это европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент», — объяснил он, отметив, что в этом списке есть Александр Лукашенко, а также другие лица, ответственные за фальсификацию выборов и силовые разгоны митингующих.

В ходе первого заседания Координационного совета оппозиции Беларуси член президиума организации, экс-министр культуры Павел Латушко сообщил, что они звонили в Администрацию президента для начала переговорного процесса и «чтобы проинформировать о реальных целях и задачах, которые ставит перед собой Координационный совет, нежели те, которые озвучиваются в госСМИ», но там им не ответили.

Сам же Павел Латушко рассказал в интервью русской службе «Би-би-си», что его семья была вынуждена покинуть страну ради своей безопасности после того, как он раскритиковал действия властей. Он заявил, что ему начали поступать сообщения о возможном преследовании: