Варшава: слова об угрозе Беларуси – пропаганда, Польша не планирует интервенции

Руководитель кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что все сообщения о предполагаемых планах Республики нарушить территориальную целостность Беларуси лишены оснований. Он заверил, что это не будет.

«Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет. Напротив, (...) мы призываем все государства ни в какой форме не посягать на суверенитет Беларуси»,

— передает его слова ИА «Польское агентство печати».

Он также добавил, что официальная Варшава последовательно отстаивает и придерживается верховенства международного права, в основе которого лежат принципы суверенитета и территориальной целостности. «Империализм и агрессия», по его словам, эти принципы нарушают.

Ранее формальный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признают в Европе и ряде других стран, заявил, что у границы Республики «лязгают гусеницы», указав на возможность вторжения со стороны Польши войск НАТО. В самом НАТО также заявляли, что не представляют угрозы для Беларуси.